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فيديو جراف

فيديوجراف.. حنين حسام فتاة التيك توك تثير الجدل بالحب والانفصال

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:14 م
صدى البلد
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منار شعبان
اعتادت حنين حسام فتاة التيك توك على اثارة الجدل فبعد ان هدأت الأجواء حولها بعد خروجها من الحبس وحصولها على البراءة من التهم المنسوبة اليها وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عادت مرة اخرى لتثير الجدل من جديد.

شاهد ايضا:

انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها حنين حسام مع البلوجر فادي بدوي معلنة بطريقة غير مباشرة عن وجود علاقة حب بينهما وذلك من خلال حسابها الشخصي على الانستجرام الا انها بعد فترة قصيرة اعلنت ايضا بطريقة غير مباشرة انفصالها عنه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول انفصال حنين حسام عن فادي بدوي من خلال الفيديوجراف التالي.
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