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أخبار العالم

كارثة مفجعة تضرب لبنان والحكومة تطلب مساعدة عاجلة من الأمم المتحدة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:23 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
 أحالت الهيئة الوطنيّة للبحوث العلميَّة في لبنان تقريرا علميا، بشأن ما أصاب الشاطئ اللبناني من تلوّث كبير جرّاء تسرّب مواد نفطيّة وصلت إليه بحرًا من جهة فلسطين المحتلّة، إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدّة في نيويورك السفيرة امل مدللي لإيداعه المراجع المعنيّة في الأمم المتحدّة.

وبحسب موقع القوات اللبنانية؛ أظهر هذا التقرير حجم الاضرار التي يمكن وصفها بالكارثة البيئية وقد تستغرق عملية إزالتها سنوات طويلة.

بدوره ، طالب وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه المساعدة والمؤازرة التقنيّة للبنان من كلا من الأمين العام للأمم المتحدّة أنطونيو غوتيريش والمديرة التنفيذيّة لبرنامج الأمم المتحدّة للبيئة إنغر أندرسون.

وشدد على ضرورة قيام الامم المتحدة بتحديد اسباب هذا التسرب ومن هي الجهة المسؤولة عنه، ليتمكّن لبنان من المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية الجسيمة التي لحقت به والتي تعتبر كارثة بيئية لا طاقة له على معالجتها والحد من اضرارها المتمادية.
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