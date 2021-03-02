نصير شمة يفتتح كوثا مشيكان للسينما

انطلقت من ولاية مشيكان في أمريكا الحلقة الاولى من برنامج (صالون كوثا ميشيكان السينمائي) وهو احد نتاجات مهرجان كوثا مشيكَان للفيلم العربي والعالمي.، وهى من تقديم وإعداد وإخراج مهدي البابلي رئيس المهرجان وباستضافة الموسيقار العالمي وسفير اليونيسكو للسلام الفنان (نصير شمه ) رئيس اللجنة العليا للمهرجان كوثا والتي يشارك في عضويتها كل من (محمد صبحي ، عمر عبد العزيز ، محسن العلي ، عبير عيسى ، عامر سالمين.

وقد جاء في مقدمة اللقاء كلمة للفنان (مهدي البابلي) جاء فيها : ان برنامج صالون كوثا ميشيكان هذا الاسم الذي ارتبط بمهرجان دولي للفيلم السينمائي فيه قامات وأسماء كبيرة وكذلك عناصر الانتاج الفيلم السينمائي و العناصر التي ترافق المهرجان ارتأينا وبالاجتماع مع اللجنة العليا التي يترأسها الفنان الموسيقار الكبير العالمي سفير اليونيسكو للسلام ( نصير شمه ) أن نوجد معادلا موضوعيا فنيًا وثقافيًا على مدار العام في نافذة جديدة هو برنامج صالون كوثا ميشيكان السينمائي .

وتحدث الفنان الموسيقار العالمي نصير شمه عن دوره في هذا المهرجان قائلًا: - للسينما شغف كبير رافقني طيلة حياتي والكتابة الموسيقية للأفلام السينمائية قد أخذت مني حيزا كبيرًا وما زالت وهي متعة عظيمة وأن أهتمامي بالسينما لم يبدأ الأن لكنه بدأ منذ الطفولة ، وكذلك لقربي من المهرجانات الدولية والعربية ومشاركتي كعضو في لجنة تحكيم في المهرجانات السينمائية جعلني اقرب الى الحراك السينمائي لذلك بدأت فكرة مهرجان كوثا ميشيكان اردنا أن نصب فيه كل الخبرات والعلاقات الموجودة في اللجنة العليا.

مضيفًا : أن هذه القامات الكبيرة شرف كبير أن نعمل مع بعض ، دائمًا اقول أن اي برنامج ثقافي هو مسار ضوء جديد هناك ،أنا اعتبر المهرجانات المهمة هي ليست التي تقام في المدن الكبيرة في العواصم العالمية والعربية رغم انها تعكس الوجه الحضاري لتطورها مدى الأمكانيات المادية والمعنوية لها ، تستهويني المهرجانات البسيطة في الاقضية والنواحي في المحافظات لأنها تخرج من المعاناة الحقيقية يجب على القائمين أن يدعموا هذه المهرجانات وهي محل اهتمامي .

مشير إلى : كوثا أسم تاريخي لمنطقة أثرية في بابل أردنا أن نربط بينها وبين الحضارة الحديثة التي أصبحت في مقدمة حراك العالم في جانب السينما وهوليود وفي الحضارة البابلية وأن يكون لنا مسار خاص بنا ويتم الحوار الدائم لأعضاء المهرجان ، سيكون طوال العام هناك برنامج متواصل واستعدادات مهمة وورش عمل تنمي القدرات الفنية للسينمائيين الشباب او التخصصات داخل منظومة الإنتاج السينمائي لأن السينما عمل جماعي كبير ونحن بدورنا نحاول أن نسلط الضوء عليها ونغنيها عند الدول التي بحاجه الى تلك الخبرات .

وتابع :- سيكون هناك مهرجان حقيقي في مكان ملائم واعتراف بجهود سينمائية جديدة وبحضور سينمائيين مهمين ، مهرجان نوعي وجماهيري فيه سوق للسينمائيين الشباب وأفكار جديدة نطرحها اولها البرنامج السنوي الذي يبدأ من الخميس الأول من الشهر القادم وهذا موعد ثابت وكذلك مجلة الكترونية ومجلة ورقية ضمن ايام المهرجان وكذلك تعاون مع المهرجانات العربية وبرنامج عن سينما الطفل وسينما المرأة والبيئة.

واضاف :- نحن على استعداد لدعم اي فكرة تكون داعمة للثقافة والأبداع وهي فرصة للإضافة ونحن فخورين بدعمها اعلن عن جائزة المهرجان من تصميم الدكتور أيسر فاهم والتي سوف تمنح في الدورة الأولى بعد الأنتهاء من جائحة كوفيد 19 وعودة الحياة الى طبيعتها.

كما تخلل البرنامج عدة مداخلات ورسائل ترحيب بالفنان (نصير شمه) منها كلمة الفنانة (عبير عيسى) والفنان (عمر عبد العزيز) ، والعديد من الاسئلة والمداخلات الفنية ورسائل الترحيب من الأصدقاء والمهتمين بالفن السابع .