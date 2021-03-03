منها قيام الليل .. 5 عبادات تجلب الرزق أوصى بها النبي ونصح بها العلماء

قيام الليل .. هي من أحب الصلوات الى الله عز وجل وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي سر من أسرار الطمأنينة والرِّضا في قلب الإنسان المؤمن؛ إذ ترسم نورًا على وجه المؤمن.





وقيام الليل مدرسة المخلصين، ومضمار السابقين، وأنّ الله تعالى يوزع عطاياه، ويقسم خزائن فضله في جوف الليل، فيصيب بها من تعرض لها بالقيام، ويحرم منها الغافلون والنَّيام، وما بلغ عبد الدرجات الرفيعة، ولا نور الله قلبا بحكمة، إلاّ بحظ من قيام الليل.





قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره."









وقال: "ولا ريب أنَّ الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن، وإذابة أخلاطه، وفضلاته، ما هو من أنفع شيء له، سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان، وسعادة الدنيا والآخرة، وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة، ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن، والروح، والقلب".









ولهذا لا تجد أصح أجسادًا من قوَّام الليل، ولا أسعد نفوسًا، ولا أنور وجوهًا، ولا أعظم بركة في أقوالهم، وأعمالهم، وأعمارهم، وآثارهم على الناس، وقوَّام الليل أخلص الناس في أعمالهم لله تعالى، وأبعدهم عن الرياء، والتسميع، والعجب، وهم أشدّ الناس ورعًا، وأعظمهم حفظًا لألسنتهم، وأكثرهم رعاية لحقوق الله تعالى، والعباد، وأحرصهم على العمل الصالح.







