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ثقافة

الدقهلية تفوز بمسابقة كنوز مصرية فى المرحلة الثانية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:39 م
الدقهلية تفوز بمسابقة
الدقهلية تفوز بمسابقة كنوز مصرية فى المرحلة الثانية
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همت الحسينى
وجه علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، النهنئه لصلاح إمبابى مدير عام إدارة الطلائع والعاملين بالإدارة على مجهوداتهم فى تحقيق الفوز بمسابقة " كنوز مصرية " بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية .

كما فازت مديرية الشباب، بالمركز الأول  فى مجال المسرح شعبة ( ب ) والموسيقى النحاسيةوالمركز الثانى  فى مجال الموسيقى الوترية والفن التعبيرى والمركز الثالث فى مجال الكورال والمسرح ( أ ) باستاد المنصورة .

فيما جاء فوز فريق طلائع مركز شباب استاد المنصوره بالمركز الأول بمسابقة كنوز مصريه بمسرحيه، معروف الاسكافي، تاليف، يسري الجندي و اخراج محمد فتحي و اعداد وأشعار، على عبد العزيز، الحان،عبد الله رجال، استعراض و السعيد فتحي .

يذكر ان التصفيات تمت بين الفرق على مرحلتين وبحضور لجنة التحكيم من أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية وكان عدد الفرق التي تم تصعيد هم،18 فريق قدموا عروضهم،على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.

الدقهلية تفوز بمسابقة كنوز مصرية فى المرحلة الثانية
الدقهلية تفوز بمسابقة كنوز مصرية فى المرحلة الثانية
الدقهلية تفوز بمسابقة كنوز مصرية فى المرحلة الثانية
الدقهلية تفوز بمسابقة كنوز مصرية فى المرحلة الثانية
الدقهلية تفوز بمسابقة كنوز مصرية فى المرحلة الثانية
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