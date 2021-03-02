بأمر المحافظ .. إزالة عقارين آيلين للسقوط بمنطقة أبو الريش بدمنهور

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية مراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة وازالة العقارات الصادرة لها قرارات إزالة لخطورتها الداهمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.





في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بإزالة ٢ منزل قديم شديدة الخطوره وايلة للسقوط ومكونه من ٤ ادوار بمساحة ٤٠٠ م٢، وذلك لخطورتهما الداهمه وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة بشارع أبوعبد الله بأبو الريش بدمنهور.





وأكد محمد عباس مدير إدارة الازمات بدمنهور، انه تم فصل جميع المرافق والخدمات وعمل كردون حوله خلال أعمال إزالة المبنى التى تمت يدويا حرصا على المنازل المجاورة.





ويذكر أن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء عماد الدكرورى، بإزالة منزلين آيلين للسقوط بمساحة إجمالية ١٧٠ م ٢ عبارة عن دور أرضي وأول علوي حتى منسوب سطح الأرض وذلك لخطورتهم الداهمه وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.





كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، قرار إزالة عقار آيل للسقوط، بشكل خطرًا شديد على أرواح المواطنين بشارع شعيب المتفرع من عبد السلام عارف.





وقال المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة دمنهور، أن العقار عبارة عن منزل مكون من دورين وخالى من السكان، وتم فصل جميع المرافق وعمل كردون أمني وجار الإزالة حتى سطح الأرض، مشيرًا إلى أن يأتي ذلك في إطار قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط.





وأكد رئيس المدينة، أن يوجد حملات مستمرة لتنفيذ القرارات الخاصة بإزالة العقارات الآيلة للسقوط بنطاق مركز ومدينة دمنهور، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والمارة.





ويذكر أن لقي شاب مصرعه، إثر انهيار بلكونة منزل فوقه شارع السلام بمنطقة منشية الحرية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور العام ، تحت تصرف النيابة العامة.





وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، تلقت بلاغا اليوم الأثنين، يفيد بانهيار بلكونة دور أول علوي بعقار مكون من 3 ادوار بالمنطقه.





وعلى الفور توجه المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إلى منطقة شارع السلام بمنشية الحرية، وتم إخطار الجهات المعنية.





و بالفحص تبين، وفاة "جابر علي ابو النجا" 23 عاما، مقيم شارع السلام بمدينة دمنهور، وتم نقله جثة هامدة إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.





كان اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أصدر قرارا لرؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة قرارات الإخلاء والهدم وكافة المنازل الخطرة والآيلة للسقوط قبل قدوم فصل الشتاء وسقوط الأمطار.





جدير بالذكر أن شهدت مدينة دمنهور، شهدت انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين بشارع عبد العظيم بديوى، وكذا سقوط بلكونة فوق سيدة مسنة أثناء مرورها بجوار منزل بسوق البندر بدمنهور، والصادر له قرارا بالهدم منذ سنوات، وحينها تم تشكيل لجنة عاجلة وهدم المنزل حتى سطح الأرض.

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