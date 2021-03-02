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رياضة

بدون راحة.. الاتحاد السكندري يواصل التدريبات استعدادا للإنتاج الحربي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:09 م
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية بدون راحة استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري.

ورفض حسام حسن منح لاعيبه راحة عقب الهزيمة التي تلقائها أمام نادي إنبي بهدف نظيف .

وتواجد جميع اللاعبين الذين دخلوا قائمة الفريق للمباراة الأخيرة أمام نادي إنبي إضافة إلي إنضمام روماريو الذي غاب في لقاء إنبي للإيقاف والسيد سالم الذي غاب لحضور جنازة والده .

وانتهت أحداث  المباراة التي جمعت بين فريقي الاتحاد السكندري وإنبي بتقدم الآخير بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري. 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الاتحاد السكندري من اجل إحراز هدف التقدم و تمكن لاعبو انبي من إحرز الهدف الاول في الدقيقة ١٢ من خلال ركلة جزاء عن طريق رامي صبري .

وحاول لاعب, الاتحاد السكندري إحراز هدف التعادل طول أحداث الشوط الثاني من المباراة ولكن تمكن لاعبو انبي من الحفاظ علي شباكهم. 

وتواجد إنبي في المربع الذهبي برصيد ٢٢ نقطة بينما تواحد الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد ١٨ نقطة. 

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي:محمد صبحي
خط الدفاع:داميون لوي،صبري رحيل،عبالغني محمد
خط الوسط:خالد الغندور،فوزي الحناوي،مانجا،مروان عطية،عمار حمدي
الهجوم:سيسيه،اوكوي

علي دكة البدلاء:عمرو خليل،مروان النجار،هشام صلاح،حسام عاشور،كريم يحيي،عبدالسميع،احمد حجي،احمد راشد،الصباحي.


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