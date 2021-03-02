عمر جابر يحرز هدف تقدم بيراميدز في شباك المصري من تسديدة صاروخية

أحرز عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، الهدف الأول في شباك النادي المصري في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 13 والمؤجلة من بطولة الدوري.

وتمكن عمر جابر، من إحراز هدف التقدم في الدقيقة "60"، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك المصري.





وبدأ اللقاء بضغط هجومي واستحواذ على مجريات اللعب من لاعبي بيراميدز، وهددوا مرمى المصري في أكثر من كرة.



