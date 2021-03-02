وزير الطيران: فتح مزايدة لبيع طائرات الشحن القديمة بمبلغ 3.2 مليون دولار

عقدت لجنة السياحة والطيران المدنى، اجتماعًا مساء اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائبة نورا على، رئيس اللجنة؛ للاستماع إلى الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، بشأن البيان الذى ألقاه أمام مجلس النواب بجلسة 26 يناير 2021، عن أداء الوزارة وموقف تنفيذ برنامج الحكومة، وخطة عمل الوزارة.





في بداية الاجتماع، استعرضت النائبة نورا على، رئيس اللجنة، جهود قطاع الطيران المدنى، مؤكدة أنه من القطاعات التى لها دور هام ومباشر فى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات السفر والسياحة، إضافةً إلى التأثير القوى فى عملية التقدم الحضاري والاجتماعي، في الوقت الذى واجه فيه هذا قطاع الطيران صعوبات وتحديات على مدار تاريخ النقل الجوي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التى قامت بها الحكومات فى مختلف دول العالم، وما تبع ذلك من تعليق الطيران المدنى ووضع قيود على التنقل بين الدول.





وأشارت النائبة "نورا على"، إلى أنه فى ظل هذه التحديات والصعوبات تحتم إدارة قطاع الطيران المدنى بطريقة تتناسب مع حجم الأزمة، لكي نخرج منها بأقل الخسائر الممكنة، بل استغلال الوضع الحالى لتحقيق مكاسب ينتج عنها نمو قطاع الطيران المدنى.





وأكدت النائبة رئيسة اللجنة أن مجلس النواب المصري، ولجنة السياحة والطيران المدنى على وجه الخصوص من خلال آلياتها التشريعية والرقابية لن تألو جهدًا فى التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة للخروج من الوضع الراهن من أجل مصلحة مصرنًا الحبيبة.





واستعرض وزير الطيران المدني جهود الوزارة ، مشيرًا إلى خطة الاستفادة من بعض الطائرات القديمة، موضحا أنه تم فتح مزايدة لبيع طائرات الشحن القديمة من طراز A600- 300، بمبلغ 3.2 مليون دولار، وكان أكبر عرض مقدم لشراء هذه الطائرات هو 2.6 مليون دولار، متابعا: "وقد تمكنا من رفع قيمة بيع الطائرات واعتمادها من الجمعية العامة للشركة بمبلغ 4.660 مليون دولار، مع الاتفاق مع المشتري علي قيام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بإجراء أعمال الصيانة بما يعد قيمة مضافة للصفقة، بالإضافة إلي القيام بإصلاح طائرتين B777/200، كانت معدة للبيع بحالتهما وعودتهما للعمل بشركة مصر للطيران، للشحن الجوي.





وأضاف الوزير أنه جاري العمل علي صيانة عدد من الطائرات من طراز A320، كانت معدة للبيع وتجهيزها للعمل، وجارٍ تجهيز عدد 4 طائرات من طراز E-170، (كان مقررا استبعادها من الخدمة) لتاجيرها لإحدي الشركات.





كما استعرض وزير الطيران المدني جهود الوزارة في ملف نقل الجثامين خاصة فيما يتعلق بالشكاوي التي تلقاها من نواب محافظة سوهاج، موضحا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة والسكان، ممثلة في مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، بشأن توفير ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفيات الأقرب لمطار سوهاج الدولي، في حالة استقبال جثمان داخل المطار لحين تسليمه إلي ذويه ، مشيرًا إلى أنه يتم شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج من الدول التي لا يوجد بها رحلات طيران مباشر، إلي مطار سوهاج، والتي يتم التعامل معها عند الوصول إلي مطار القاهرة بصفة الترانزيت لحين انتهاء كافة الإجراءات حيث تقوم شركة مصر للطيران بنقل الجثامين برا من مطار القاهرة إلي محافظة سوهاج".





وتحدث وزير الطيران، في كلمته، عن مشروعات تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لافتا إلي أنه تم إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية بواسطة الألواح الشمسية وربطها بالشبكة العمومية للكهرباء، وبكل من مقر الهيئة الرئيسي، ومحطتي أرصاد حلوان ورشيد، بتكلفة مليار و650 مليون جنيه، كما تم توريد وتركيب 30 محطة أرصاد آلية بغرض رفع كفاءة الرصد الجوي، بتكلفة مليار و630 مليون دولار.





وأشار وزير الطيران إلي استحداث الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، موضحا أنه تم وضع منهجية لإنشاء الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة خلال شهر سبتمبر 2020، معتمدة علي 4 عناصر رئيسية (الابتكار، والكفاءة والجودة المستمرة، والتأثير القابل للقياس).





وأشادت لجنة السياحة والطيران بالنواب بجهود قطاع الطيران المدنى في الفترة الأخيرة من إنشاء مطارات جديدة والتى من بينها افتتاح عدة مطارات مثل مطار سفنكس بمدينة 6 أكتوبر والذى استقبل أول طائرة دولية في فبراير 2019 ، ومطار برنيس الدولى الذى سوف يسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة حلايب وشلاتين ومرسى علم ، فضلًا على التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الدولى وتطوير العديد من المطارات الأخرى ، كما أشادت اللجنة أيضًا بالتنسيق القائم بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار لتنشيط ودعم السياحة الداخلية من خلال مبادرة ( شتى في مصر ) .





وأوصت اللجنة باستمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الطيران المدنى وجميع الجهات من أجل دعم قطاعى الطيران المدنى والسياحة ، واستمرار تدعيم وتطوير الأسطول الجوى كمًا وكيفًا ورفع كفاءة الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران ، وكذلك تنمية الموارد والاستثمارات واستمرار تحديث معامل فحص حوادث ووقائع الطائرات وتزويدها بالتقنيات والوسائل الحديثة اللازمة لأداء الإدارة المركزية لحوادث الطائرات.





كما أوصت اللجنة باستمرار العمل من أجل تطوير المطارات المصرية والوصول بها إلى المكانة التنافسية المناسبة بين المطارات الدولية بالمنطقة ، وتحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها في وقت يسير، بالإضافة لضرورة الارتقاء بالعنصر البشرى بجميع قطاعات الطيران المدنى المصرى عن طريق تدقيق عمليات الاختيار من البداية وتأهيل كوادر قادرة على إدارة المطارات تكثيف الندوات التدريبية للعاملين وإعطار الفرصة للعناصر الواعدة للإبداع.



