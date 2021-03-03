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برلمان

نائبة بـ الشيوخ : عقوبة إخفاء الزيجة الثانية ستغلق باب الزواج العرفي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:01 ص
النائبة فريدة النقاش
النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ
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سماح أنور
قالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إنها من أنصار رافضي قضية تعدد الزوجات في مصر وذلك لأن التعدد يكون بنسبة كبري أبرز أسباب وقوع الطلاق وله تأثير سلبي علي الترابط الأسري مما يعمل على تفكك العلاقات الزوجية الذي يكون الأطفال الضحايا الأولي لذلك.

وأضافت "النقاش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يضع نصوص مبدئية تنظم العلاقة بين الزوج والزوجة بدرجة عالية من التوازن والعدالة ومن ثم سيكون هناك تشريع قوي وصارم يتصدي لكافة الصراعات التي تنشب بينهما، معقبة " الزواج أساسه المحبة والحميمية وليس الصراعات والانتقامات ".

وأبدت عضو مجلس الشيوخ، موافقتها علي إقرار مادة تعاقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه  حال زواجه مرة أخري دون أن يعلم زوجته الأولي، قائلة: "ده هيقفل باب الجواز العرفي وهيساعد علي عودة الترابط الأسري"، وهذا ما تسعى إليه الدولة لأن قضايا الطلاق أصبحت بمثابة أمن قومي.

وتابعت النائبة، الشرع بالطبع أعطي الزوج حق الزواج بـ 4 زوجات ولكن لابد أن لا نستند عليها كحجة دائمة، ينتج عنها مزيد من السلبيات التي تؤثر على الأسرة والمجتمع ككل.

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