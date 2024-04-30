جنايات المنصورة تحيل أوراق المتهمة بإنهاء حياة طــ فلها لمفتي الجمهورية

قضت الدائرة الثامنة بجنايات المنصورة بإحالة أوراق المتهمة بإنهاء حياة نجلها بقرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها وحددت جلسة 28 مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين محمد حسن السيد عاشور، ومحمد صلاح محمد البرعي، ومصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وطارق عبداللطيف، وحسين عبداللطيف وذلك في القضية رقم 23556 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وكانت جلسة اليوم قد شهدت ورود تقرير الطب النفسى والذى أكد سلامة القوى العقلية للمتهمه كما استمعت هيئة المحكمه لمرافعة النيابة والمدعى بالحق المدنى ومحامى المتهمة .

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمه إسراء. أ. ع. لأنها في يوم 9/8/2023 بدائرة مركز السنبلاوين قتلت طفلها المجني عليه مصطفى الحفناوي عبده أمين، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لذلك الغرض غطاء رأس، وما أن ظفرت به حال سباته حتى قامت بإحكام قبضتها حول عنقه ووضعت وسادة فوق وجهه وظلت تكتم أنفاسه فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أدلى والد الطفل المجني عليه بشهادته أن زوجته هي من أزهقت روح نجله عمدا لوجود خلافات سابقة بينهما وأهليته نتيجة علاقاتها المحرمة بالرجال وسوء سلوكها.

كما أكد تقرير الصفة التشريحية للطـ فل المتوفي وجود حز موصوف حول العنق ومثله يحدث من الضغط على العنق بجسم صلب أيا كان نوعه، وهو جائز الحدوث مثل حرز غطاء الرأس المرسل للفحص، وان والوفاة ناتجة عن اسفكسيا الخنق، ما أدى إلى فشل في عملية التنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.