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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب رسمي من جوميز للاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

صدى البلد

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقدم جوميز التحية والتهنئة  للاعبين على الفوز  في مباراة دريمز الغاني والتأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأشاد بالأداء المتميز والروح العالية خلال اللقاء، مما ساعد في تحقيق فوز مستحق بثلاثية والتأهل للنهائي .

وحرص جوميز خلال الجلسة على منح اللاعبين بعض الرسائل الخاصة، وطالبهم بغلق صفحة بطولة الكونفدرالية بشكل مؤقت، والتركيز على المباراة  المقبلة أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة العمل بجدية للمنافسة في كافة البطولات، وأكد على ثقته الكاملة في الجميع لتحقيق الأهداف المطلوبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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