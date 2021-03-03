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حماة وطن: بيع المياه للفلاحين شائعة والدولة وضعت خطة تنمية الموارد المائية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:26 ص
مياة الترع
مياة الترع
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هاني حسين
قال اللواء أيمن عبد المحسن نائب رئيس حزب حماة وطن، إن الحزب يهتم بـ تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي والاهتمام بحقوق الفلاحين.

وأضاف  أيمن عبد المحسن في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، أن  الهيئات الحزبية التابعة لنا في مجلس الشيوخ والنواب تتابع كل ما يمثل عبئا على المواطن، وتتابع مواقع التواصل الاجتماعي".

 وتابع أمين عبد المحسن : ما يتم تداوله عن بيع الدولة المياه للفلاحين شائعة لا أساس لها من الصحة"، مضيفا:"  الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات التي ترتبط بتحقيق الأمن المائي المصري".

 وأكمل ايمن عبد المحسن:"  الدولة المصرية بدأت في إعداد خطة قومية للموارد المائية مستمرة حتى 2037، والدولة المصرية تعمل على تنمية الموارد المائية وتبطين الترع لتحقيق الاستفادة القصوى من المياه وتوفير حوالي 5 مليارات متر مكعب للفلاحين ".

ونفى حزب "حماة الوطن"، ما تم تناوله من أنباء عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي؛ بشأن توجه الحكومة ومجلس النواب بعرض مشروع قانون الموارد المائية والري، بزعم بيع المياه للفلاح، مؤكدا أن كل ذلك شائعات ترددها قوى الشر لتأجيج الرأي العام.

وأضاف الحزب، عبر هيئاته البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ الممثلين للشعب، أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، منوها بالتزام الحكومة بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، وأن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث.

وأشار الحزب إلى أن المبادرة الرئاسية الحالية لتبطين الترع دون تحصيل أي رسوم من الفلاحين؛ وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحاز للفلاح المصري وحريص على مصلحته.

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