الاجتماع الأول للمجلس البحثي لجامعة عين شمس

يعقد يوم الخميس القادم الموافق 4/3/2021 الاجتماع الأول للمجلس البحثى لجامعة عين شمس ( أونلاين ) برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن صالح وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا ، يأتي ذلك في ضوء موافقة الأستاذ الدكتور محمود المتيني علي اعتماد اختصاصات وتشكيل المجلس والذي يضم بين عضويته علماء الجامعة المكرمين ضمن أفضل 2% من علماء العالم والذين يعدون بمثابه العمود الفقري للمجلس .









ويأتي ذلك في إطار مجهودات قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس تحت قيادة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث للنهوض بمنظومة الدراسات العليا بالجامعة، وتحقيق طفرة نوعية في الإنتاجية العلمية والبحثية وخلق كوادر متميزه من شأنها مساعدة الجامعة على تحسين التصنيف الدولي لها ومواكبة التطورات العلمية والبحثية والتكنولوجية المتسرعه التي يشهدها العالم.







ويقع علي عاتق المجلس البحثي تحديد الخطة البحثية الإستراتيجية للجامعة التي تواكب التطورات المتسارعة التي تشكل العالم في الحاضر والمستقبل وتدعم الدوله المصريه للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية، إلى جانب تحديد الاجراءات اللازمة لتنفيذها ووضع مؤشرات الأداء الرئيسيه لبدء الخطة البحثية.









كما يهدف المجلس إلي المشاركه في توفير وتوجيه الموارد البشرية والمالية لتنفيذ الخطة الموضوعة و دراسة وتقييم ما يعرض عليه من مشاكل أو مقترحات تخص البحث العلمي .







