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ديني

هل يجوز عمل وصلة مياه من زكاة المال؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:01 ص
هل يجوز عمل وصلة
هل يجوز عمل وصلة مياه من زكاة المال؟ دار الإفتاء ترد
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز عمل وصلة مياه من زكاة المال؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز إخراج زكاة المال لعمل وصلة مياه، منوها أن زكاة المال تخرج للإنسان لا للبنيان، مشيرا إلى أنه يمكن إعطاء الفقير المحتاج، المال له بيديه، وهو يتصرف فيها كيفما يشاء أو يحتاج.

إخراج زكاة المال لغير المسلم الفقير
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن جمهور الفقهاء يرى عدم جواز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين،‮ ‬لأن شرط إعطاء الزكاة الفقر والإسلام،‮ ‬وفي الحديث‮ «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم‮»، ‬فالكافر المحارب لأهل الإسلام أجمع الفقهاء على أنه لا يعطى من الزكاة شيئًا‮، ‬ومثله الملحد‮.‬

واستشهد جمعة بقوله تعالى‮: "إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"، مشيرًا ‬إلى أن أهل الذمة وهم أهل الكتاب ممن يعيشون بين ظهراني المسلمين،‮ ‬حيث دخلوا في ذمتهم،‮ ‬وخضعوا لسلطان دولتهم،‮ ‬فهؤلاء في صرف الزكاة لهم خلاف‮.‬

وقال إن جمهور الفقهاء أجمع على أنه لا يجوز دفع شيء منها لغير المسلم،‮ ‬حتى قال ابن عبد البر‮: ‬أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلى الذمي،‮ ‬واختلفوا في زكاة الفطر‮.

ووأضح جمعة أن الحنفية أجازت صرف زكاة الفطر ‬إلى أهل الذمة بشرط ألا يكون‮ ‬غير المسلم عدوًا محاربًا‮،‮ ‬ووجود أدلة‮ ‬قال تعالى‮ "‬إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ‮" من‮ ‬غير فصل بين فقير وفقير‮، مؤكدًا أن هذا أيضًا البر إليهم،‮ ‬مع العلم أن صرفها لفقراء المسلمين أفضل بلا ريب‮، ‬لما فيه من إعانة المسلم على طاعة الله‮.‬

ما أسهل طريقة لاحتساب وإخراج زكاة المال؟
كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن أسهل طريقة لإخراج زكاة المال لأي شخص الذي يمتلك مالا بالغا للنصاب وحال عليه الحول بمقدار سنة هجرية.

وقال عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إن الكثير يختلط عليه الأمر ولا يعرف كيف يخرج الزكاة على المال البالغ للنصاب حينما يختلط عليه مال آخر وفي نهاية العام يجد المال قد زاد عن المال الأصلي الذي بدأ الحساب عليه.

وذكر أنه لكي لا يشق الأمر على صاحب المال فعليه أن يحسب أولا المال البالغ للنصاب ويعد عليه عام قمري، أو عام هجري، فإن زاد هذا المال فيلخرج عن المال كله الذي بين يديه 2.5% عن كل ما تحت يديه سواء المال الأصلي الذي حسب عليه أو المال الزايد عليه.



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