وزير التعليم يكشف عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2021





وقال وزير التربية والتعليم : إن الوزارة ستعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة لتكون "بروفة قبل الامتحانات النهائية"، مشيرًا إلى أن هذه الامتحانات التجريبية سيتم عقدها وفقا للخطة المبدئية الموضوعة حاليا خلال شهري أبريل ويونيو.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه من المتوقع أن يتم عقد امتحانات الثانوية العامة النهائية الاساسية خلال شهر يوليو 2021.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه الامتحانات سيتم عقدها إلكترونيا، وسيتم تصحيحها أيضا إلكترونيا، لافتا إلى أن التصحيح الالكتروني سيكون عادلا وشفافا .





وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست "بروفة" لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية.









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وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين.









وأضاف وزير التربية والتعليم: "يتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما، سوف تستخدم فقط في الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة".









وأوضح أن تصميم الحلول التقنية في الثانوية العامة يتضمن ٣ مستويات للأمان لضمان وصول الامتحان لكل طالب في مصر، مشيرًا إلى أن أساليب الغش لن تكون متاحة بأى حال من الأحوال في امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية والتي تضمن تكافؤ الفرص وانعدام التسريب وانعدام الغش بأنواعه، لافا إلى أن التصحيح سيتم بشكل إلكتروني بدون تدخل بشري ضمانا للشفافية المطلقة.









وأكد أن تأمين امتحانات الثانوية العامة يتكلف حوالي قرابة المليار جنيه مصري لتأمين حوالي 650 ألف طالب.

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020 /2021 .