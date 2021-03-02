التعليم: حيازة الموبايل داخل لجان الامتحانات الإلكترونية يعرض الطلاب للمساءلة القانونية





وكان قد صعد منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي ، إلى لجانهم الامتحانية ودخلوا على منصة الامتحان ، لـ آداء الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق".





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والتزمت جميع المدارس الثانوية بعدم السماح لأي طالب بالدخول إلى المدرسة بدون ارتداء الكمامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح من الساعة التاسعة صباحا حتى 10 صباحا لأداء امتحاني الأحياء و الفلسفة والمنطق.

أما طلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى من 10 صباحا حتى 11 صباحا لأداء امتحاني الاحياء و الفلسفة والمنطق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية عاجلة لجميع لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، شددت خلالها على ضرورة الإعلان في مكان ظاهر في اللجان على أن حيازة التليفون المحمول - حتى و إن كان مغلقًا يعتبر شروعًا في الغش وإخلالًا بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.