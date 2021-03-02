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توك شو

حسام زكي: الجامعة العربية تتعاون مع المنظمات الدولية لكي تكون ليبيا لـ الليبيين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:22 م
السفير حسام زكي الأمين
السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
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البهي عمرو
قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الملف الليبي من الملفات المهمة بالنسبة للجامعة العربية، ولكل دورة تكون هناك قرارات.

أضاف السفير حسام زكي خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن هناك تطورات فى الملف الليبي وأن هذه التطورات من الممكن أن تقود ليبيا لـ بر الأمان.

ولفت إلى أن هناك بعض الأمور تهدد الاستقرار فى ليبيا، وهناك بعض العناصر تهدد الاستقرار.

وأشار إلى أن الجامعة العربية تتواصل و تتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة حتى يكون هناك موافق متطابقة أو متتافقة لكى يكون هناك استقرار فى ليبيا.

وأوضح أن " مش عايزين مرتزقة، وأن تكون ليبيا لـ الليبيين، ويتم القضاء على الميلشيات، ويكون هناك كيان واحد وحكومة واحدة وسلاح ليبي واحد.

وأكد أن الفترة المقبلة سيكون هناك تحديات كثيرة حتى نهاية العام.

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