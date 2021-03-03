توماس جروتر : لم أحصل على كامل مستحقاتي مع الزمالك حتى الآن.. فيديو

قال السويسري توماس جروتر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إنه يتابع أخبار القلعة البيضاء والتي كان آخرها مواجهة الزمالك أمام وادي دجلة.





وأضاف توماس جروتر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: ”كنت محبًا لمصر والتواجد فيها، وأحرص على متابعة أخبار الزمالك ومشاهدة مبارياته، ورأيت جنش الذي دافع عن عرين الزمالك في آخر مباراتين، وقد وصل معي بأن يكون أفضل حارس مرمى في أفريقيا، وقدم موسماً رائعاً توجنا به بالكونفدرالية”.





وتابع: ”لا أعلم شيئًا عن أزمة حراسة المرمى في الزمالك حاليا ولا أفضل فكرة التدوير بين حراس المرمى لأنها ظالمة، وعلى حراس المرمى تقبل فكرة المشاركة من عدمها”.





وواصل: ”بالطبع، أتمنى العودة للعمل في الزمالك، لقد قضيت أوقاتا رائعة في هذا النادي العريق، ولكنني محبط لعدم حصولي على كامل مستحقاتي مع النادي حتى الآن”.





وأكد: ”لقد حصدنا بطولة كبرى وهى الكنفدرالية وكان ينبغي أن أحصل على مستحقاتي المالية فور حصدها ولكن هذا لم يحدث”.