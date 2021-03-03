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ديني

في ذكرى ميلاده الـ 69.. المناصب والجوائز والمؤهلات العلمية للدكتور علي جمعة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:22 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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محمد شحتة
في مثل هذا اليوم، الثالث من شهر مارس، عام 1952م، ولد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الحالي.

نشأ علي جمعة في محافظة بني سويف، وتزوج وله ثلاث بنات تزوجن وأنجبن له أحفادًا، وينتهج المذهب الشافعي.

المؤهلات العلمية

دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر 1988م مع مرتبة الشرف الأولى.
ماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر 1985 بتقدير ممتاز.
الإجازة العالية (ليسانس) من كلية الدراسات الإسلامية والعربية ـ جامعة الأزهر 1979.

الإجازات العلمية

تلقي الدكتور علي جمعة، الفقه الشافعي بسند متصل إمام الأئمة وناصر السنة محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، وقد تلقى الإمام الشافعي العلم متصلا بالسلسلة الذهبية عن الإمام مالك بن أنس (ت هـ179) عن نافع (ت 117هـ) ، عن ابن عمر (ت 73هـ) رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

كما حصل على أعلى الأسانيد في العلوم الشرعية وإجازات من أفاضل العلماء في العلوم الشرعية في الفقه والحديث والأصول وعلوم العربية. 

المناصب

1 - عضو هيئة كبار العلماء
2 - مفتي الديار المصرية منذ عام 2003 م وحتى 2013
3 - عضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف منذ عام 2004 وحتى الآن.
4 - أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة ـ جامعة الأزهر.
5 - عضو مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر العالم الإسلامي بجدة.
6 - المشرف العام على جامع الأزهر الشريف منذ عام 1999م حتى عام 2013م.
7 - عضو مؤتمر الفقه الإسلامي بالهند.
8 - عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف منذ عام 1995م حتى عام 1997م.

الجوائز والأوسمة
1 - وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من الملك عبد الثاني عاهل الأردن.
2 - نجمة القدس من الرئيس الفلسطيني محمد عباس
3 - الدكتوراه الفخرية من جامعة ليفربول البريطانية
4 - الدكتوراه الفخرية من جامعة أسيوط وكذلك من جامعة بني سويف
5 - درع الجيش المصري من الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة

المؤتمرات
حضر العديد من المؤتمرات العلمية (نحو مائة وخمسين مؤتمرًا)، وقدم بها أبحاثا في أكثر من ثلاثين دولة.

تولى حاليًا الدكتور علي جمعة، رئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب، بعدما تم ترشيحه ليكون نائبا بالبرلمان، بالإضافة، إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
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