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رياضة

اتحاد جنوب أفريقيا: موسيماني زادت شعبيته وأثبت أن الأهلي نادي القرن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:51 ص
موسيماني
موسيماني
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محمد رشاد
قال داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، إن مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثبت أن يدرب نادي القرن الأفريقي.

وأضاف "جوردان" في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "نحن في غاية السعادة بتدريب موسيماني للنادي الأهلي وفوزه بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك ، أعتقد أن الأهلي فريق متميز وأتمنى له كل التوفيق والتقدم، خاصة بعد حصد الميدالية البرونزية في مونديال الأندية".

وتابع: الجميع في جنوب إفريقيا يعلم من هو الأهلي، ومع وجود بيتسو أصبحت شعبيته أكبر بكثير، أعتقد أن نجاحات موسيماني تؤكد أن الأهلي نادي القرن والأفضل في القارة، وهذا يعكس قوة اللاعبين والفريق".

وأتم: "كانت مفاجأة للجميع في جنوب إفريقيا أن يتولى موسيماني تدريب الأهلي، ولكن الجماهير هنا يتفهمون دوره وما يقدمه الأهلي لكرة القدم الإفريقية، وهو ما يعكس قوة العلاقة بين البلدين".
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