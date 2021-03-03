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أخبار العالم

بعد أكذوبة الانتحار.. ماكرون يعترف: فرنسا مسئولة عن اغتيال الجزائري علي بومنجل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:41 ص
ماكرون يعترف بمسؤولية
ماكرون يعترف بمسؤولية فرنسا عن اغتيال المناضل علي بومنجل
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قسم الخارجي
اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نيابة عن بلاده، بأن المناضل الجزائري علي بومنجل، لم ينتحر، بل تم "تعذيبه واغتياله" على يد الجيش الفرنسي.

وقال القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" في بيان، إن المحامي والزعيم القومي الجزائري، علي بومنجل، تعرض للقتل والتعذيب على يد الجيش الفرنسي في 1957، وذلك بخلاف رواية سلطات فرنسا التي كانت تستعمر الجزائر، والتي ادعت أن المناضل بومنجل انتحر، وفقا لصحيفة "لوفيجارو".

ويأتي ذلك الاعتراف الذي أعلنه ماكرون باسم الدولة الفرنسية؛ بعد استقباله أحفاد علي بومنجل، أمس الثلاثاء، وهو أحد بوادر الاسترضاء التي أوصى بها المؤرخ بنجامين ستورا، في تقريره  حول الاستعمار وحرب الجزائر في الفترة بين 1954 وحتى عام 1962. 

وكان ماكرون، كلف المؤرخ الشهير ستورا، بإعداد التقرير؛ كجزء من مبادراته الرئاسية لمحاولة إنهاء العمل التاريخي حول حرب الجزائر.

وفي وقت سابق قال ستورا، إن اعتراف فرنسا باغتيال المحامي علي بومنجل، ستكون رسالة قوية تمثل تجسيدا للوقائع، مثلما كان الأمر عندما أقر ماكرون بمسؤولية بلاده في وفاة المناضل المقرب من جبهة التحرير الوطني موريس أودان.

وظلت فرنسا تتبنى نظرية "انتحار" الزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل، وتعمدت إخفاء حقيقة اغتياله بعدما اعتقلته فرنسا خلال "معركة الجزائر" العاصمة بين يناير وأكتوبر 1957، في محاولاتها لإسكات هجمات جبهة التحرير الوطني.

وتعرض بومنجل للتعذيب على يد جنرالات الجيش الفرنسي لمدة شهر، ثم ألقي من إحدى البنايات وتم الادعاء بأنه انتحر .
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