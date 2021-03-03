سلطة قرنبيط بالخيار والشبت وتونة بالبصل الأحمر

يقدم الشيف الشربيني طريقة جديدة لعمل سلطة القرنبيط بالشبت والخيار.
مقادير سلطة قرنبيط بالخيار والشبت
رأس قرنبيط نصف سلقة
2 حبة خيار شرائح
ربع كوب شبت مفروم
فلفل الوان
عصير ليمونة
ملح
كمون
مايونيز
خل
زيت زيتون
طريقة تحضير سلطة قرنبيط بالخيار والشبت:
* يقسم القرنبيط زهرات صغيرة، ويوضع في بولة.
* يضاف إليه الخيار والشبت، ويقلب جيدا.
* يتبل بالملح والكمون وعصير الليمون، ويقلب مرة أخرى.
* يوضع في الطبق، ويقدم.
سلطة تونة بالبصل الأحمر
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل سلطة تونة بالبصل الأحمر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد.
مقادير سلطة تونة بالبصل الأحمر:
علبة تونة
بصل أحمر
كابوتشا
فلفل الوان
فلفل حار
علبة ذرة
مايونيز
زيت زيتون
خل
عصير ليمون
كمون
ملح وفلفل
طريقة تحضير سلطة تونة بالبصل الأحمر:
* تخلط جميع المقادير
* وتقدم باردة