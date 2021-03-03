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مرأة

سلطة قرنبيط بالخيار والشبت وتونة بالبصل الأحمر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:01 م
سلطة التونة
سلطة التونة
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أسماء عبد الحفيظ

يقدم الشيف الشربيني طريقة جديدة لعمل سلطة القرنبيط بالشبت والخيار.

مقادير سلطة قرنبيط بالخيار والشبت

رأس قرنبيط  نصف سلقة
2 حبة خيار  شرائح
ربع كوب شبت مفروم
فلفل الوان
عصير ليمونة
ملح
كمون
مايونيز
خل
زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة قرنبيط بالخيار والشبت:

* يقسم القرنبيط زهرات صغيرة، ويوضع في بولة.

* يضاف إليه الخيار والشبت، ويقلب جيدا.

* يتبل بالملح والكمون وعصير الليمون، ويقلب مرة أخرى.

* يوضع في الطبق، ويقدم.

سلطة تونة بالبصل الأحمر

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل سلطة تونة بالبصل الأحمر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد.

مقادير سلطة تونة بالبصل الأحمر:

علبة تونة
بصل أحمر
كابوتشا
فلفل الوان
فلفل حار
علبة ذرة
مايونيز
زيت زيتون
خل
عصير ليمون
كمون
ملح وفلفل

طريقة تحضير سلطة تونة بالبصل الأحمر:

* تخلط جميع المقادير

* وتقدم باردة

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