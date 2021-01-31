طريقة عمل مخلل القرنبيط .. 4 وصفات مختلفة

يتميز القرنبيط بالعيد من الفوائد الصحية أبرزها تقوية المناعة والجهاز العصبي والوقاية من السرطان وخفض ضغط الدم المرتفع .

ويعد مخلل القرنبيط من الذ الاشكال التى يمكن تناولها من هذا النوع من الخضروات لذا نقدم لكم طريقة عمل مخلل القرنبيط فى المنزل بـ 4 وصفات مختلفة لمجموعة من خبراء الطهى فى مصر .

الطريقة الاولى

نجلاء الشرشابى

مقادير مخلل قرنبيط سريع

قرنبيط

بنجر

ماء

ملح

خل

ثوم فصوص

حبهان

كرفس

طريقة تحضير مخلل قرنبيط سريع

* يسلق القرنبيط فى الماء مع البنجر و يخلط ماء السلق مع الملح والخل





* يضاف على القرنبيط و نضع الثوم والحبهان والكرفس ويترك حتى النضج ثم يستخدم





الطريقة الثانية

أميرة شنب

مقادير مخلل القرنبيط

قرنبيط مسلوق

بنجر

ملح

خل

سكر

ماء مغلي





طريقة تحضير مخلل القرنبيط

* يسلق القرنبيط مع الكمون ورغيف من العيش يضاف البنجر





* يضاف الماء الدافئ مع الملح والخل، والسكر يصب ويغطى السائل القرنبيط تماما





الطريقة الثالثة

أميرة شنب

مقادير مخلل قرنبيط و جزر

قرنبيط

جزر

ثوم صحيح

فلفل اخضر حار

فلفل أحمر حار

ملح ليمون

ماء مغلي

سكر

شبت

زيت زيتون

طريقة تحضير مخلل قرنبيط و جزر

* رصي الفلفل و الجزر و الثوم فى البرطمانو ضيفى اليه الماء المغلى مذاب به السكر و الملح وملح الليمون





* ضيفى رشة شبت و زيت زيتون و يترك البرطمان مغلق لمدة 3 ايام حتى تحصلى على المخلل.





الطريقة الرابعة

غادة جميل

مقادير مخلل القرنبيط

2 فلفل أخضر حار

2 بنجر

1 فنجان خل

3 ملعقة كبيرة ملح

4 فص ثوم

2 قرنبيط

زعفران

2 لتر ماء

طريقة تحضير مخلل القرنبيط

* نغسل القرنبيط جيدًا، ونقطعه بالحجم الذي نريده، نمزج في وعاء الخل، والملح، والماء.





* نضعُ في برطمان القرنبيط، والثوم والبنجر والفلفل والزعفران نضع مزيج الماء فوقَ القرنبيط، ونغلقه جيدا، ثم نتركه لمدة عشرة أيام.







