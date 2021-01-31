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مرأة

طريقة عمل مخلل القرنبيط.. 4 وصفات مختلفة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:30 م
طريقة عمل مخلل القرنبيط
طريقة عمل مخلل القرنبيط .. 4 وصفات مختلفة
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اسماء محمد
يتميز القرنبيط بالعيد من الفوائد الصحية أبرزها تقوية المناعة والجهاز العصبي والوقاية من السرطان وخفض ضغط الدم المرتفع .
ويعد مخلل القرنبيط من الذ الاشكال التى يمكن تناولها من هذا النوع من الخضروات لذا نقدم لكم طريقة عمل مخلل القرنبيط فى المنزل بـ 4 وصفات مختلفة لمجموعة من خبراء الطهى فى مصر .
الطريقة الاولى 
نجلاء الشرشابى 
مقادير مخلل قرنبيط سريع
قرنبيط 
بنجر
 ماء 
ملح 
خل
 ثوم فصوص 
حبهان
 كرفس 
طريقة تحضير مخلل قرنبيط سريع
* يسلق القرنبيط فى الماء مع البنجر و يخلط ماء السلق مع الملح والخل

* يضاف على القرنبيط ونضع الثوم والحبهان والكرفس ويترك حتى النضج ثم يستخدم

الطريقة الثانية 
أميرة شنب 
مقادير مخلل القرنبيط
قرنبيط مسلوق
بنجر 
ملح
خل 
سكر 
ماء مغلي 

طريقة تحضير مخلل القرنبيط
* يسلق القرنبيط مع الكمون ورغيف من العيش يضاف البنجر

* يضاف الماء الدافئ مع الملح والخل، والسكر يصب ويغطى السائل القرنبيط تماما

الطريقة الثالثة
أميرة شنب 
مقادير مخلل قرنبيط و جزر
قرنبيط
 جزر
 ثوم صحيح 
فلفل اخضر حار
 فلفل أحمر حار 
ملح ليمون 
ماء مغلي 
سكر
 شبت 
زيت زيتون 
طريقة تحضير مخلل قرنبيط و جزر
* رصي الفلفل و الجزر و الثوم فى البرطمانوضيفى اليه الماء المغلى مذاب به السكر و الملح وملح الليمون

* ضيفى رشة شبت و زيت زيتون و يترك البرطمان مغلق لمدة 3 ايام حتى تحصلى على المخلل.

الطريقة الرابعة
غادة جميل 
مقادير مخلل القرنبيط
2 فلفل أخضر حار 
2 بنجر 
1 فنجان خل 
3 ملعقة كبيرة ملح 
4 فص ثوم 
2 قرنبيط
 زعفران 
2 لتر ماء 
طريقة تحضير مخلل القرنبيط
* نغسل القرنبيط جيدًا، ونقطعه بالحجم الذي نريده، نمزج في وعاء الخل، والملح، والماء.

* نضعُ في برطمان القرنبيط، والثوم والبنجر والفلفل والزعفران نضع مزيج الماء فوقَ القرنبيط، ونغلقه جيدا، ثم نتركه لمدة عشرة أيام.


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