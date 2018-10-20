نقدم لكم طريقة عمل سلطة القرنبيط بأسهل الخطوات وأقل المقادير وفقا لموقع readyseteat.



المقادير:

1 زهرة قرنبيط

3/4 كوب من البازلاء

2 بيضة مسلوقة

1/3 كوب من الكرفس المفروم ناعمًا

1/2 كوب عادي من الزبادي

2 ملعقة صغيرة من الماسترد

1/2 ملعقة صغيرة من أعشاب الشبت

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون



طريقة التحضير

ضع القرنبيط في وعاء كبير مغطى داخل الميكروويف لمدة 3 دقائق.

ثم تضاف البازلاء و يترك داخل الميكروويف لمدة دقيقتين.

وتبرد المكونات قليلا ثم يضاف البيض والكرفس للوعاء و يقلب بعناية.

ثم تضاف باقي المكونات و يقلب بلطف حتى يمزج، ثم تقدم على الفور.