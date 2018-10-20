نقدم لكم طريقة عمل سلطة القرنبيط بأسهل الخطوات وأقل المقادير وفقا لموقع readyseteat.
المقادير:
1 زهرة قرنبيط
3/4 كوب من البازلاء
2 بيضة مسلوقة
1/3 كوب من الكرفس المفروم ناعمًا
1/2 كوب عادي من الزبادي
2 ملعقة صغيرة من الماسترد
1/2 ملعقة صغيرة من أعشاب الشبت
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
طريقة التحضير
ضع القرنبيط في وعاء كبير مغطى داخل الميكروويف لمدة 3 دقائق.
ثم تضاف البازلاء و يترك داخل الميكروويف لمدة دقيقتين.
وتبرد المكونات قليلا ثم يضاف البيض والكرفس للوعاء و يقلب بعناية.
ثم تضاف باقي المكونات و يقلب بلطف حتى يمزج، ثم تقدم على الفور.
المقادير:
1 زهرة قرنبيط
3/4 كوب من البازلاء
2 بيضة مسلوقة
1/3 كوب من الكرفس المفروم ناعمًا
1/2 كوب عادي من الزبادي
2 ملعقة صغيرة من الماسترد
1/2 ملعقة صغيرة من أعشاب الشبت
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
طريقة التحضير
ضع القرنبيط في وعاء كبير مغطى داخل الميكروويف لمدة 3 دقائق.
ثم تضاف البازلاء و يترك داخل الميكروويف لمدة دقيقتين.
وتبرد المكونات قليلا ثم يضاف البيض والكرفس للوعاء و يقلب بعناية.
ثم تضاف باقي المكونات و يقلب بلطف حتى يمزج، ثم تقدم على الفور.