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مرأة

طريقة عمل سلطة القرنبيط

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:15 ص
سلطة القرنبيط
سلطة القرنبيط
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة عمل سلطة القرنبيط بأسهل الخطوات وأقل المقادير وفقا لموقع readyseteat.

المقادير:
1 زهرة قرنبيط
3/4 كوب من البازلاء
2 بيضة مسلوقة
1/3 كوب من الكرفس المفروم ناعمًا
1/2 كوب عادي من الزبادي
2 ملعقة صغيرة من الماسترد
1/2 ملعقة صغيرة من أعشاب الشبت
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/8 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

طريقة التحضير
ضع القرنبيط في وعاء كبير مغطى داخل الميكروويف لمدة 3 دقائق.
ثم تضاف البازلاء و يترك داخل الميكروويف لمدة دقيقتين.
وتبرد المكونات قليلا ثم يضاف البيض والكرفس للوعاء و يقلب بعناية.
ثم تضاف باقي المكونات و يقلب بلطف حتى يمزج، ثم تقدم على الفور.
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