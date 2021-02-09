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مرأة

لن تتوقعيها.. سر قرمشة القرنبيط بدون شرب زيت

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعشق الكثير من الناس القرنبيط وخصوصا عند عمله بطريقه مميزة وبمهارة في التقديم، ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بأسهل الطرق وأسرار القرمشة.

المكونات:
زهرة من القرنبيط.
4 حبات من البيض.
كوب من الدقيق.
كوب من الحليب السائل.
نصف كوب من الشبت المفروم ناعمًا.
نصف كوب من الكزبرة المفرومة ناعمًا.
فصان من الثوم المفروم.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
ملعقة صغيرة من الكمون.
ملعقة صغيرة من الشطة.


طريقة التحضير:
يقطع القرنبيط إلى قطع متوسطة في الحجم، ثم يتم سلقه في الماء المغلي، مع إضافة كل من الملح والكمون إليه.
اخلطي ما بين كل من الحليب والملح والفلفل الأسود والبيض، والثوم والدقيق والشطة، والكزبرة، والكمون، ويتم المزج جيدًا إلى الحصول على الخليط السائل.
يُغمس القرنبيط في الخليط، ثم يتم قليه في الزيت الساخن فى مقلاة على النار المتوسطة الحرارة، مع التقليب إلى الحصول على اللون الذهبي.
يوضع القرنبيط المقلي المقرمش على ورق ماص للزيت الزائد.
يقدم وبالهناء والشفاء.
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