ماذا يحدث عند تناول القرنبيط؟.. 21 فائدة و4 أضرار

يعد القرنبيط من الثمار الفريدة التى لاتظهر في الاسواق الا خلال فصل شتاء ولكن لايقبل الجميع على تناولها ، وللأسف يحرمون اجسامهم من فوائد عديدة يحصل عليها الجسم عند تناول القرنبيط .

نعرض لكم فى هذا التقرير اهم فوائد واضرار القرنبيط وفقا لما ذكره موقع " organicfacts

يمنع الإجهاد التأكسدي

يحتوي القرنبيط على فيتامين C والمنجنيز وفيتامين E ومضادات الأكسدة القوية الأخرى التي تساعد في إمداد الجسم بالغذاء، كما أنه يحتوي على المواد الكيميائية النباتية ، دعا اندولات وglucosinates، تحفز هذه المكونات الإنزيمات المفيدة التي تحمي خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي والأضرار التي تسببها الجذور الحرة.





يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للقرنبيط في الدورة الدموية ويساعد في الحفاظ على الأداء السليم للأوعية الدموية ، والذي يمكن أن يعزى إلى وجود الجلوكورافانين. يتم تحويل Glucoraphanin إلى isothiocyanates التي تنشط الأنشطة المضادة للالتهابات وتمنع تراكم الدهون في الأوعية الدموية. هذا يساعد على تدفق دون عائق من الدم، الأمر الذي يقلل من خطر أمراض مثل تصلب الشرايين و يعزز القلب والأوعية الدموية صحية. أثبتت الأبحاث أيضًا أن وظيفة الإندول 3-كاربينول المضادة للتخثر والصفيحات الموجودة بكثرة في القرنبيط تساهم بشكل كبير في صحة القلب.





إمكانات مكافحة السرطان

أظهرت الدراسات أن الإندول -3 كاربينول الموجود في القرنبيط له تأثيرات كيميائية وقائية ومضادة للإستروجين تساعد في إعاقة نمو خلايا سرطان الرحم .





قدمت الأبحاث المنشورة في The Journal of Nutrition أدلة داعمة على حقيقة أن استهلاك خضروات البراسيكا مثل القرنبيط يساعد في قمع تكاثر الخلايا ، خاصة فيما يتعلق بسرطان الثدي .





يمنع اضطرابات المعدة

يعتبر القرنبيط مصدرًا للألياف الغذائية التي تساعد في الهضم وتعزز التخلص من السموم من الجسم. يحمي وجود الجلوكوزينولات والجلوكورافانين والسلفورافان في هذه الخضار بطانة المعدة ويساعد في مقاومة نمو بكتيريا هيليوباكتر بيلوري بالإضافة إلى آلية الدفاع هذه ، فإن الأيزوثيوسيانات الغذائية الموجودة في القرنبيط تقلل من خطر الإصابة باضطرابات البطن المختلفة مثل قرحة المعدة وأمراض المعدة الأخرى.

امتصاص الحديد

فيتامين سي الموجود في القرنبيط يساعد على امتصاص الحديد في الدم بشكل أفضل مما يساعد على زيادة إنتاج الهيموجلوبين في الجسم.





يبطئ تقدم مشاكل الجهاز التنفسي

يحدث الورم الحليمي التنفسي بسبب فيروس الورم الحليمي البشري الذي يؤثر على الحبال الصوتية في الحنجرة والقصبة الهوائية والرئتين والشعب الهوائية وأظهرت الدراسات التي أجريت في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ أن زيادة استهلاك الخضروات الصليبية ، مثل القرنبيط ، يساعد في تقليل شدة الورم الحليمي التنفسي.





يحسن صحة العظام

يحتوي القرنبيط على فيتامين سي الذي يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين الذي يحمي المفاصل والعظام من التلف الالتهابي ، ويمكن أن يساعد أيضًا في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، علاوة على ذلك ، تم تحديد ارتباط بين زيادة مستويات فيتامين ج وزيادة كثافة العظا كما أنه يحتوي على فيتامين K ، الذي "يجذب الكالسيوم إلى العظام." قد يساعد هذا في منع فقدان العظام لدى كل من الرجال والنساء.





الضمور البقعي

إنه غني بفيتامين ج ومضادات الأكسدة ، وبالتالي ، قد يبطئ من تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر ، والذي يمكن أن يؤدي إلى العمى ، خاصة عند كبار السن، يحمي السلفورافان أنسجة الشبكية من التلف الناجم عن الإجهاد التأكسدي من خلال العمل كزبال للجذور الحرة ويمنع موت الخلايا ، مما قد يساعد في منع ضعف البصر.

يزيل سموم الجسم

يحتوي القرنبيط على إندول -3 كاربينول ، وهو مادة مغذية نباتية تساعد ، جنبًا إلى جنب مع السلفورافين ، في تنشيط وتنظيم وظيفة إزالة السموم من الإنزيمات المسؤولة عن التمثيل الغذائي والتخلص من المركبات الضارة من الجسم.





عناية بالجلد

أظهرت الدراسات أن مادة السلفورافان الموجودة في القرنبيط فعالة في حماية الجلد من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية. يعمل السولفورافان الوقائي على حماية الجسم من الالتهابات التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية وسرطان الجلد ، وضد الحمامي التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية ، والأضرار الخلوية. تشير الأبحاث المنشورة في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هذه الحماية من السرطان لدى البشر تدوم طويلًا.





العناية بالشعر

يعزز القرنبيط ، جنبًا إلى جنب مع الجلد الصحي ، نمو الشعر بسبب وجود الأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت (مقدمة لصنع بروتينات كيراتين الشعر) ، والسيليكون (المسؤول عن تعزيز النمو والتألق).





يقلل من مخاطر الاضطرابات العصبية

يلعب السلفورافان الموجود في القرنبيط دورًا رئيسيًا في الحد من تطور الأمراض التنكسية العصبية . وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 من قبل Lee S et al. ، فإن استهلاكه لديه القدرة على تقليل تراكم بروتينات أميلويد بيتا وتاو في أدمغة مرضى الزهايمر.





يقلل من ارتفاع ضغط الدم

تساعد الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات الموجودة في الجلوكورافانين والسلفورافان الموجودة في القرنبيط في تقليل الإجهاد التأكسدي ، إلى جانب مستويات الكوليسترول الضار (LDL). كما أنه يعزز تحفيز الكوليسترول الجيد HDL ويخفض ضغط الدم وتُظهر بعض المركبات الموجودة في القرنبيط نشاطًا مثبطًا قويًا للإنزيم المحول للأنجيوتنسين ، وهي نفس الآلية التي تستخدمها فئة كاملة من الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك ، فإن الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في القرنبيط تمنع أيضًا تصلب الشرايين.





يحافظ على توازن المنحل بالكهرباء

يساعد محتوى البوتاسيوم في القرنبيط في الحفاظ على توازن الكهارل في الجسم ، وهو أمر ضروري للتحكم في ضغط الدم ووظيفة الجهاز العصبي بما في ذلك نقل النبضات العصبية وتقلصات العضلات.





يقوي المناعة

القرنبيط غني بمضادات الأكسدة والمغذيات المقوية للمناعة إلى جانب المكونات الصحية الأخرى ، فإن وجود فيتامين C فيه يمنع العدوى المختلفة ويقوي آليات الدفاع في الجسم عن طريق إعاقة نمو الالتهابات المسببة للأمراض.





يمنع السمنة

يحتوي القرنبيط على إندولات ، والتي لها تأثيرات مضادة للسمنة ، لقد دعمت الدراسات حقيقة أن استهلاك القرنبيط مفيد في الوقاية من الاضطرابات الالتهابية والتمثيل الغذائي المختلفة في الجسم كما أنه يساعد في تحفيز توليد الحرارة لحرق الدهون ، ويساعد في إنقاص الوزن ويمنع السمنة.





يساعد على نمو الجنين

يعتبر إدراج القرنبيط في نظامك الغذائي مفيدًا أثناء الحمل نظرًا لوجود حمض الفوليك الأساسي الذي يساعد في النمو العصبي الصحي للطفل مما يمنع عيوب الأنبوب العصبي.





يحسن صحة الدماغ

يحتوي القرنبيط على مادة الكولين والفوسفور ، وكلاهما فعال في إصلاح أغشية الخلايا. هذا ضروري من أجل الأداء الفعال للدماغ والجهاز العصبي لنقل الإشارات العصبية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود البوتاسيوم وفيتامين B6 في القرنبيط يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز التواصل السليم في الأعصاب.





يساعد في إدارة مرض السكري

قد يساعد تناول القرنبيط بانتظام في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري بسبب وجود فيتامين سي والبوتاسيوم، أظهرت الأبحاث المنشورة في أرشيفات الطب الباطني وجود ارتباط بين انخفاض البوتاسيوم في الدم وتطور مرض السكري. يساعد محتوى البوتاسيوم في القرنبيط في تنظيم التمثيل الغذائي للجلوكوز، يؤثر على إفراز البنكرياس لهرمون الأنسولين الذي يقاوم ارتفاع نسبة السكر في الدم في الجسم، بالإضافة إلى ذلك ، دعمت الدراسات أن فيتامين ب 6 الموجود في القرنبيط فعال أيضًا في تعزيز تحمل الجلوكوز لدى مرضى سكري الحمل .





يشفي التهاب القولون

تشير الدراسات التي أجريت على نماذج حيوانية إلى أن مستخلصات القرنبيط لها تأثيرات مضادة للالتهابات على أعراض التهاب القولون التقرحي. ويمكن أن يعزى هذا التأثير الوقائي لوجود ثيوسيانات phenethyl، الذي يمارس شفاء تأثير على الأضرار التي وقعت في أنسجة القولون وظهارة القولون.





يمنع السكتة الدماغية

إن تناول الفاكهة والخضروات ذات اللب الأبيض مثل القرنبيط يحمي الدماغ من الإصابة المصاحبة للسكتة الدماغية نتيجة لوجود مركب الأليسين. قد تكون هذه التأثيرات بسبب خصائص الأليسين المضادة للالتهابات وقدرته على منع موت الخلايا المبرمج (موت الخلايا المبرمج).









آثار جانبية

يمكن أن يسبب القرنبيط آثارًا جانبية مثل الحساسية وحصى الكلى والغازات الزائدة. كما هو الحال مع جميع الأطعمة ، تجنب الإفراط في تناولها.





الغازات: يحتوي القرنبيط على ألياف وكربوهيدرات معقدة لا تتحلل بالكامل في الجهاز الهضمي ثم تتغذى البكتيريا المعوية على هذه الكربوهيدرات. يمكن أن يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى الانتفاخ وإطلاق الغازات ذات الرائحة مثل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون.





حمض اليوريك: يحتوي القرنبيط على مادة البيورين التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية مختلفة إذا استهلكت بكميات كبيرة، تتحلل البيورينات لتكوين حمض البوليك ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبيورين إلى تراكم حمض البوليك في الجسم، هذا يمكن أن يمهد الطريق أكثر للمشاكل المتعلقة بحمض البوليك مثل حصوات الكلى والنقرس .





الحساسية المفرطة : القرنبيط قد يسبب الحساسية المفرطة لدى بعض الناس ، مما يعني أنه يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي جسدي شديد تجاه مادة ما، تشمل العلامات التحذيرية لردود الفعل التحسسية هذه تورمًا في أجزاء معينة من الجسم ، والحكة ، وضيق التنفس ، ومضاعفات التنفس. يُنصح دائمًا بالتوقف عن تناول القرنبيط عند حدوث مثل هذه الأعراض الحرجة والتماس العناية الطبية على الفور.





تفاعل الأدوية





الوارفارين: يحتوي القرنبيط على بعض فيتامين K ، على الرغم من أنه ليس بنفس القدر الموجود في الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل الكرنب ، والكرنب الأخضر ، والسلق السويسري ، يستخدم الجسم فيتامين ك لتخثر الدم الطبيعي، ويمكن أن تتفاعل وتقليل فعالية من مضادات التخثر مثل الوارفارين والكومادين التي توصف لمنع تخثر الدم في الجسم، إذا كنت تتناول أدوية مضادة للتخثر ، فمن المستحسن دائمًا مناقشة المدخول الغذائي للأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك مع طبيبك أو اختصاصي التغذية.



