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انتفاخ وتجلط الدم.. أضرار الإفراط فى تناول القرنبيط

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
اضرار الافراط فى
اضرار الافراط فى تناول القرنبيط
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اسماء محمد
يمتلك القرنبيط قدر كبيرا جدا من الفوائد الصحية الضرورية للإنسان منها الوقاية من السرطان ولكن فى نفس الوقت الافراط فى تناوله ليس أمرا صحيحا لأنه يعرض الجسم لبعض المشاكل الصحية.

نعرض أبرز أضرار الافراط فى تناول القرنبيط على الصحة ، وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday".

انتفاخ البطن: الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف قد تسبب زيادة الانتفاخ وانتفاخ البطن، ومع ذلك ، يمكن لمعظم الناس تحمل هذه الأطعمة إذا تم تناوله بكميات معتدلة لكن الافراط أمر خاطئ.

تجلط الدم : يمكن لمستويات عالية من فيتامين K أن تسبب مشاكل للشخص الذي يأخذ سيولة الدم ، حيث يساعد فيتامين K في تجلط الدم، ويجب على أي شخص يتعاطى أدوية تخسيس الدم ، مثل الكومادين أو الوارفارين ، ألا يبدأ فجأة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك.

وشدد الموقع على النظام الغذائي العام مهم للوقاية من الأمراض وتحقيق صحة جيدة وتناول جميع الأطعمة بشكل متوازن.
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