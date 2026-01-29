قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من المخلفات إلى الثروة.. نويبع تطلق مشروعًا بحثيًا دوليًا لتحويل المخلفات الزراعية إلى علف حيواني.. ما القصة؟

المشروع البحثي فى نويبع
المشروع البحثي فى نويبع
ايمن محمد

شهدت مدينة نويبع تدشين مشروع بحثي رائد لتحويل المخلفات الزراعية إلى علف حيواني، ضمن مبادرة «Waste to Wealth»، وذلك بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد لطفي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الجامعة البريطانية في مصر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والبدوية، وممثلي الجهات المعنية، والباحثين.

وقبيل انطلاق فعاليات المؤتمر، أجرى محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق زيارة ميدانية إلى مزرعة «حبيبة» بمدينة نويبع، لمتابعة التطبيق العملي للمشروع على أرض الواقع، والاطلاع على آليات الاستفادة من المخلفات الزراعية داخل المزرعة وتحويلها إلى علف حيواني، في نموذج تطبيقي يعكس التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الميداني.

وأعقب الزيارة عقد مؤتمر موسع بفندق «كورال بيتش» بمدينة نويبع، جرى خلاله استعراض أهداف المشروع وأبعاده التنموية والبيئية، ودوره في دعم الاقتصاد الدائري وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وخلال فعاليات المؤتمر، قدمت الدكتورة نهى مصطفى، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر ومدير المشروع البحثي، عرضًا تقديميًا تناول شرحًا تفصيليًا للمشروع باعتباره تعاونًا بحثيًا مشتركًا بين أربع جامعات من مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية وإنجلترا، تحت إشراف الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات

واستعرض العرض فكرة المشروع وأهدافه العلمية وآليات تنفيذه، وأهمية تحويل المخلفات الزراعية إلى علف حيواني ذي قيمة اقتصادية، إلى جانب الأثر البيئي والتنموي المتوقع، ودوره في دعم المجتمعات المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.

وفي كلمته، رحّب اللواء الدكتور خالد مبارك بالحضور على أرض جنوب سيناء، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا حقيقيًا لربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، ويعكس تكاملًا ناجحًا بين مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الأكاديمي لخدمة المجتمع. وأشار إلى اهتمام المحافظة بالمشروعات التي تستهدف حماية البيئة وتعظيم الموارد ودعم المجتمعات البدوية، لافتًا إلى أن اختيار جنوب سيناء كمجال تطبيقي لهذا المشروع يؤكد ما تمتلكه من فرص واعدة وطبيعة فريدة.

وأكد المحافظ دعم المحافظة للمزارع البيئية والمشروعات الجادة، وعلى رأسها مزرعة «حبيبة»، ومساندة شباب نويبع والأسر المشاركة في تعمير المنطقة، مع العمل على تقنين أوضاع هذه المشروعات وتذليل العقبات أمامها لضمان استدامتها، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة نحو الاقتصاد الدائري، مرحبًا بكافة المبادرات التي تعود بالنفع على المواطن والبيئة في آن واحد.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو عزت سلامة بالمستوى العلمي للمشروع، وبالدور الريادي الذي تقوم به الجامعة البريطانية في مصر في ربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية واعية للتعامل مع القضايا البيئية وتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية حقيقية. ووجّه الشكر لمحافظة جنوب سيناء على دعمها الكامل للمشروع واحتضانها للتطبيق الميداني، مثمنًا التعاون المثمر مع الجامعة، ومؤكدًا اعتزاز اتحاد الجامعات العربية بدعم النماذج البحثية القابلة للتوسع والتطبيق في مختلف الدول العربية.

بدوره، أعرب الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، عن اعتزازه بتدشين هذا المشروع البحثي النوعي، مؤكدًا أنه يجسد التزام الجامعة بدورها العلمي والمجتمعي، وربط البحث الأكاديمي بقضايا المجتمع واحتياجاته. وأوضح أن المشروع يمثل باكورة تعاون بحثي مشترك بين الجامعة البريطانية في مصر واتحاد الجامعات العربية، واستمرارًا للتعاون مع محافظة جنوب سيناء من خلال تقديم منح مجانية سنويًا لأوائل الثانوية العامة، ودعم مشروعات التنمية المستدامة، مثل محطة تحلية المياه بقرية الغرقانة بنقب، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل الأكاديمي العربي والدولي، ومشيدًا بدور المحافظة في تهيئة بيئة تطبيقية حقيقية للمشروعات البحثية ذات الأثر التنموي.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية بين المشاركين، تأكيدًا على عمق التعاون والشراكة بين محافظة جنوب سيناء والجامعة البريطانية في مصر واتحاد الجامعات العربية، ودعمًا لاستمرار العمل المشترك في المشروعات التنموية المستقبلية.

وكان محافظ جنوب سيناء قد أقام حفل استقبال وعشاء بمدينة شرم الشيخ على شرف الدكتور عمرو عزت سلامة، ورئيس وأعضاء الجامعة البريطانية في مصر من خبراء التعليم العالي، في إطار تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والتنموي .

جنوب سيناء نويبع مشروع بحثي علف مخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يدين جريمة كراهية استهدفت أسرة مسلمة في مدينة ستوكبورت البريطانية

د. نظير عياد مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية للطلاب الإندونيسيين: أنتم الشريحة الأكبر بين الدارسين في جامعة الأزهر

الفريق الطبي مع رئيس جامعة الأزهر

إنجاز طبي غير مسبوق بمستشفى الزهراء ينقذ طفلا من تشوه معقد

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد