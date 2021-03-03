السيراميك والجرانيت والسليكون.. الفرق بين أدوات الطهى الصحية والضارة

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، قبل الطهى في الأواني لابد من معرفتها ومعرفة المواد المصنعة منها لتحديد قدرة تحملها للحرارة لأنها من أخطر الأشياء التى تهدد صحة الانسان وتجعله عرضة لأصعب الأمراض.





وأضاف " مروان " فى لقاء خاص لـ موقع" صدى البلد " الاخباري ،ان طبقة التيفال لو حدث فيها خدش تصبح خطيرة على الصحة، ويجب عدم استخدامها مرة أخرى، ونفس الامر ينطبق على السيراميك والجرانيت.





وأكد انه فى الفترة الاخيرة قامت بعض الشركات بإعادة طلي التيفال والسيراميك والجرانيت التالف والمستعمل مما يهدد صحة المستهلك .





وأشار إلى أن افضل نوع أوانى صحي المنزل يمكن طهى الطعام فيه هو الاستنالس ذو جودة عالية وغالبا يكن ثمنه مرتفعا جدا.

وأضاف أن الالومنيوم يعد من العناصر الثقيلة التى اكدت العديد من الابحاث انها مسرطنة

كما أن الحلة الألومنيوم التى بها " خدوش باللون الاسود " لابد أن يتم القاؤها فورا لأنها شديدة السمية والخطورة.





وأضاف أنه لاختبار جودة الملاعق السليكون يجب ثنيها لأقصى درجة ممكنة، لو اتكسرت فحينها نعرف أن هذا النوع من ادوات السليكون داخل في تصنيعه درجة بلاستيك وفي الاغلب تكن درجة رديئة، مما يجعله غير صحي ويتفاعل مع الطعام والحرارة.



