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مرأة

بدون خدش وبمكونين فقط من مطبخك.. طريقة تنظيف الطاسة التيفال

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:52 ص
.طريقة تنظيف الطاسة
.طريقة تنظيف الطاسة التيفال
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أسماء عبد الحفيظ
تحتار أغلب السيدات فى الوصول لأفضل الطرق لتنظيف الطاسة التيفال بدون خدش أو أضرار صحية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على أفضل الطرق لتنظيف الطاسة التيفال.

وقالت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد، إن الأوانى المصنوعة من التيفال تعتبر من أكثر أنواع الأوانى التى تحتاج إلى طرق متخصصة فى تنظيفها لأنها إذا تعرضت للخدش فسوف تتلف ولن تستطيعي استخدامها مرة أخرى.

ويمكنك التخلص من البقع الصعبة العالقة الأوانى التيفال من خلال هذه الطريقة:

-تخلصى من بواقى الطعام بالأواني التيفال فور الانتهاء من الطهى.

- لا تستخدمي الليفة السلك واستخدمي الإسفنجة.

-امسحى الحلة التيفال بورق المطبخ الناعم من بواقى الطعام والدهون وهي ما تزال دافئة.

-اتركيها عدة دقائق حتى تبرد ثم اغسليها بإسفنجة ناعمة وصابون.

-احضرى كوبا من الماء و½ كوب خل أبيض وملعقة كبيرة بيكينج باودر وقلبيها جيدا.

- ضعى الخليط فى الحلة التيفال واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق.

- نظفى الحلة باستخدام إسفنجة ناعمة والخليط.

-اغسليها مرة أخرى الإسفنجة الناعمة والصابون.

-اغسليها جيدًا ثم جففيها بمنشفة المطبخ أو اتركيها حتى تتصفى تماما.
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