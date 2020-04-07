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مرأة

بعد مصرع عامل بسبب انفجار سخان كهربائي أثناء إعداد الشاي.. 13 نصيحة لتحمي نفسك وأسرتك؟

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:08 ص
كيف تحمي نفسك من
كيف تحمي نفسك من صاعق السخان الكهربائي
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أسماء عبد الحفيظ

بعد أن لقي عامل، مصرعه، أثناء إعداده الشاي فى محمصه بأسيوط ، كيف تحمي ربة كل منزل اسرتها من الحوادث؟، وكيف يحمي كل شخص نفسه من التعرض لانفجار السخان الكهربائي، والموت صعقا.

وقال أحمد البشير الخبير في السلامة والصحة ، أنه من المفترض أن السخان معزول تماما عن المياه ونتيجة زيادة الملوحة في الماء يحدث تآكل المعدن الخارجى للاسطوانة الخاصة بالسخان فيحدث تلامس بين السلك الداخلى والمياه فتتكهرب المياه وتحدث الكارثة، مما يؤدي أحيانا للأنفجار .

وأضاف أن هناك بعض السخانات رديئة الصناعة وتقفيلة غير سليم والتي هي تسمي سخن الصباع لعمل المشروبات الساخنة ،فيقبل عليها العديد من الأشخاص نتيجة لتكلفتها الرخيصة مما يجعل حياتهم أكثر عرضة للخطر ،فيحدث تلامس بين المياه والسلك الداخلى فيوصل تيار كهربائى للمياه فتتكهرب، مؤكدا أن انفجار بعض السخانات .

وأكد على أهمية حماية أنفسنا من هذا السخان من خلال الخطوات التالية:

1- عدم وضعه كاملا فى المياه.

2- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربية.

3- ضمان عدم وجود أي تسريبات بالسخان.

4- إجراء فحوصات دورية للسخان.

5- عدم استعمال السخان وبه أى جزء من السلك عريانا.

6- عند تأكل مينا السخان؛ عليك التخلص منه وشراء آخر جديد.

7- الحذر من شراء الأنواع الرديئة.

8- يفضل عدم استعمال السخان؛ زيادة في الأمان، واستعمال البوتجاز بدلا منه.

9- التأكد من أمان السخان: فالسخانات الكهربائيّة الآمنة والموثوقة يجب أن تحمل شهادة ضمان، وتعني هذه الشهادة أن سخانك الكهربائي مطابق لمعايير الجودة والسلامة العامة.

10- إبعاد السخان عن الأشخاص:علي الأشخاص وضع السخان الكهربائي بعيدا عنهم  بمسافة لأن الحرارة ستؤثر على الأشخاص المحيطين، ويجب إبعاده عن مصادر النار والأثاث.

11- إبعاد السّخان الكهربائي عن الرّطوبة، وعدم غمره بالماء أو غمر أي جزء منه "كالسلك أو القاعدة أو السدادة"؛ لأن ذلك سيؤدي إلى اندلاع الحرائق أو الانفجار لا قدر الله .

12- عدم استخدام أسلاك التمديد: يُفضّل دائمًا توصيل السخان الكهربائي بالمقبس مباشرة والابتعاد عن استخدام الأسلاك والتوصيلات الأخرى ،مثل المشترك وغيره .

13- عدم ترك السخان الكهربائي دون مراقبة والأنشغال فى أشياء أخرى: فيجب عدم ترك السخان الكهربائي موصول بالكهرباء أو في وضع التشغيل دون مراقبة، ويُفضّل فصله في حال عدم الاستخدام أو الأحساس بعدم الأمان .

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