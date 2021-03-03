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أخبار العالم

العراق.. العمليات المشتركة تكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:28 ص
العمليات المشتركة
العمليات المشتركة تكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي على قاعدة عين
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دعاء أبوهشيمة
كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأربعاء،  تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد، في الأنبار.

ونقلت صحيفة "بغداد اليوم" عن المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قوله إن "10 صواريخ انطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد في الأنبار، صباح اليوم".

وأضاف، أن "الهجوم وقع في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم".

وحول الأضرار، قال اللواء الخفاجي إن "الصواريخ وقعت جميعها في محيط القاعدة، ولم تلحق أضرارا مادية أو بشرية بالقاعدة".

وأشار الى أن "الصواريخ المستخدمة نوع (غراد)"، مشددا على أن "عمليات التحقيق والبحث ما زالت مستمرة، وأن جميع المعلومات أولية وغير نهائية".

كما كشف مصدر أمني عن الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ باتجاه قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وذكر المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "الصواريخ الذي استهدفت قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، صباح اليوم، انطلقت من منطقة البيادر وهي منطقة زراعية تقع على الطريق العام بين هيت والبغدادي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني من محافظة الأنبار، بسقوط عدد من الصواريخ على قاعدة عين الأسد التي يتواجد فيها قوات أمريكية في المحافظة، وبذلك يكون هذا القصف الثاني على قاعدة تستضيف قوات أمريكية خلال أقل من شهر، بعد قصف أربيل".
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