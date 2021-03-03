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حوادث

لهو الموت .. مصرع طفل غرقًا في ترعة بسوهاج

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:12 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
لقي طفل مصرعه غرقًا أثناء لهوه بأرض والده الزراعية على حافة ترعة مجاورة لها، بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (إسلام ا م ع - 6 سنوات - ويقيم بذات الناحية)، حيث تم إنتشال الجثة بواسطة قوات الانقاذ النهري عقب إبلاغ الأهالي.


وبالانتقال والفحص وبسؤال عمه المدعو (أبو المجد م ع ع - 36 سنة - مدرس - ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور على حافة الترعة المجاورة لأرضه الزراعية إختل توازنه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته في الحال، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
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