ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نشرة مرور الجيزة .. كثافات في شارع الهرم وكورنيش النيل بالعجوزة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:03 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية اليوم الأربعاء على شوارع وميادين الجيزة.

وأشارت المصادر، إلي إرتفاع الكثافات المرورية في شارع الهرم بالاتجاهين، بمناطق الطالبية والعمرانية حتى ميدان الجيزة.

وكذلك يشهد شارع فيصل بطء في حركة المرور في الاتجاه القادم من الهرم إلي ميدان الجيزة.

 ويشهد شارع شارل ديجول كثافات مرورية من مناطق حديقة الحيوان وحتى مناطق مجلس الدولة والدقي.

وترتفع الكثافات المرورية على كورنيش النيل بالعجوزة في القادم من الكيت كات باتجاه الدقي.

ويشهد محور صفط اللبن بطء في الحركة المرورية في القادم من الطريق الدائري وحتى مناطق جامعة القاهرة وبين السرايات.

وتظهر كثافات مرورية على كوبري ١٥ مايو أعلى مناطق الكورنيش وسفنكس باتجاه القاهرة.

فيما تستقر الحركة المرورية على كوبري ٦ أكتوبر بالاتجاهين.

وكذلك تستقر حركة السيارات على مناطق كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم وشارع النيل السياحي.

ويشهد شارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز، وشارع أحمد عرابي استقرار في حركة المرور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نشرة مرور الجيزة.. استقرار الحالة على جميع الشوارع والميادين

نشرة مرور الجيزة.. استقرار تام بدون تأثير على حركة السيارات

نشرة مرور الجيزة.. كثافات بشوارع الهرم وفيصل ومحور صفط اللبن

نشرة مرور الجيزة.. كثافات بمحور صفط اللبن وشارع السودان

نشرة مرور الجيزة.. كثافات بشارع الهرم ومحور صفط اللبن

نشرة مرور الجيزة.. بطء في شارع الهرم وسيولة تامة بطول طريق الكورنيش

ترشيحاتنا

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

الهلال السوداني يعتذر لحمادة صدقي ويتوصل لاتفاق مع مساعد مورينيو

إعلان غير متوقع للصحة العالمية ..دولة مثيرة للجدل تحصل على لقاحات كورونا

الأرصاد تكشف عن سقوط الأمطار في هذه المناطق .. تفاصيل

خناقة بين دعاء فاروق ومتابع وصفها بـ السعي وراء المال

فيديو جراف| لو رخصتك منتهية هتدفع 3 آلاف جنيه.. غرامات مالية في قانون المرور

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

بعد وفاة حالتين بسبب لقاح كورونا.. العالم بين نارين

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر