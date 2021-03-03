نشرة مرور الجيزة .. كثافات في شارع الهرم وكورنيش النيل بالعجوزة

شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية اليوم الأربعاء على شوارع وميادين الجيزة.





وأشارت المصادر، إلي إرتفاع الكثافات المرورية في شارع الهرم بالاتجاهين، بمناطق الطالبية والعمرانية حتى ميدان الجيزة.





وكذلك يشهد شارع فيصل بطء في حركة المرور في الاتجاه القادم من الهرم إلي ميدان الجيزة.





ويشهد شارع شارل ديجول كثافات مرورية من مناطق حديقة الحيوان وحتى مناطق مجلس الدولة والدقي.





وترتفع الكثافات المرورية على كورنيش النيل بالعجوزة في القادم من الكيت كات باتجاه الدقي.





ويشهد محور صفط اللبن بطء في الحركة المرورية في القادم من الطريق الدائري وحتى مناطق جامعة القاهرة وبين السرايات.





وتظهر كثافات مرورية على كوبري ١٥ مايو أعلى مناطق الكورنيش وسفنكس باتجاه القاهرة.





فيما تستقر الحركة المرورية على كوبري ٦ أكتوبر بالاتجاهين.





وكذلك تستقر حركة السيارات على مناطق كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم وشارع النيل السياحي.





ويشهد شارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز، وشارع أحمد عرابي استقرار في حركة المرور.