إنشاء أول قسم للقسطرة القلبية والتداخلية بمستشفى السويس العام

اجتمع الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس مع مندوب شركة فيليبس لسرعة البدء في تجهيز مبني للقسطرة القلبية والتداخلية وقد عقد اجتماع تنسيقي مع مندوب الشركة لسرعة توريد الجهاز وبدأ تشغيل القسم و قد اكد الحفناوي علي سرعة تجهيز وانهاء التعاقد وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع ومن ثم توريد الجهاز فور انتهاء الإجراءات . البدءأقصاهاالإجراءات





وفي سياقٍ متصل أكد الحفناوى علي مدير الإدارة الهندسية بالمديرية بسرعة البدء و الانتهاء من العمل الإنشائي للدور الثالث بمبني الحروق بالمستشفى العام وذلك لتخصيصه ليكون قسم القساطر الكاملة (قسطرة قلبية، قسطرة طرفية تداخلية) لجميع المراحل العمرية.





ويأتي ذلك في اطار حرص محافظ السويس علي دعم القطاع الصحي بالمحافظة للنهوض بالمستوي الطبي بها بما يلبي طموح و احتياجات المواطن السويسي.



