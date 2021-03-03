نقيب الزراعيين يفتتح عددا من المشروعات الخدمية في 3 محافظات

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عددا من المشروعات الخدمية لأعضاء نقابة الزراعيين بمحافظتي دمياط والإسماعيلية وذلك على هامش جولته بالمحافظتين في إطار تحسين مستوي الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة ورفع كفاءة الأصول التابعة لها.





بدأت جولات نقيب الزراعيين بحضور مسؤولي النقابة العامة بجولة في محافظات دمياط وبورسعيد والاسماعيلية لافتتاح بعض المشروعات النقابية الخدمية بالإسماعيلية والالتقاء بالمهندسين الزراعيين بهذه المحافظات ومجالس ادارة الفروع وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها في اطار الاستغلال الاستثماري لأصول النقابة بما يعود بالنفع علي أعضاء النقابة.





وقال نقيب الزراعيين، إنه بدأ زيارته لمحافظة دمياط بعقد لقاء بالمهندسين الزراعيين بمديريه الزراعة بالمحافظة وبحضور المهندس سميح عبد السميع وكيل وزاره الزراعة والمهندس نادر محمد رئيس فرع النقابة بدمياط ومناقشة مطالب الزراعيين من النقابة، مشيدا بدور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة للدول المصرية مثمنا دور النقابة في رفع كفاءة الأصول التابعة لها.

وأضاف «خليفة»، إنه تم إعادة تأهيل هذه المنشآت، لخدمة المهندسين الزراعيين وأسرهم وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للنقابة والإدارة الاستثمارية لهذه الأصول بما يعود بالنفع علي موارد النقابة التي تعكس منظومة الجودة للمال العام وفقا لتوجيهات القيادة السياسة وهو ما ينعكس علي تطبيق مبدأ الشفافية في الإدارة العامة للأصول الحكومية في مواصلة المشروعات التنموية التي تحقق التنمية المستدامة.





وأشاد بدور المهندسين الزراعيين في المشاركة في منظومة تطوير وتحديث الري الحقلي ومنظومته الكارت الذكي «كارت الفلاح» التي يتم تطبيقها حاليا في دمياط، مشيرا إلي إنه ناقش أزمه صندوق المعاشات بالنقابة ومشروع الرعاية الصحية وأن النقابة أتاحت لجميع الزراعيين مشروع الرعاية الصحية (ب) وعرض إعادة التأهيل والإستغلال الامثل لاصول فرع النقابة بدمياط.





وتفقد نقيب الزراعيين، فرع النقابة ببورسعيد وبحث الاجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الإنشاءات اللازمة لإقامة نادي الزراعيين ببورسعيد بمنطقة ارض النوادي والمقرر إقامته علي مساحة 3600 متر

وافتتح «خليفة»، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية ضمن فعاليات جولته بمحافظة دمياط وبورسعيد والإسماعيلية، فندق الزراعيين ومقر النقابة بالاسماعيلية بعد إعادة تأهيله ورفع الكفاءة وذلك بحضور الدكتور السيد خليل نقيب الفرع ووكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية ومجلس ادارة الفرع النقابة والمهندسين الزراعيين بالاسماعيلية.





وأشاد نقيب الزراعيين بدور النقابات الفرعية في تطوير سياسات إدارة الأصول التابعة للنقابة بمختلف المحافظات وأهمية بذل المزيد من الجهود لخدمة الدولة المصرية والمهندسين الزراعيين.





وأشار إلي ان النقابة تدير العمل النقابة بما يخدم المهندسين الزراعيين، سواء في مشروعات العلاج المتميز لأعضائها، والأنشطة الاجتماعية متمثلة في المصايف المتميزة، وإقامة حفلات لأوائل الخرجين من أبناء الزراعيين في المراحل الدراسية المختلفة، وحفلات الأمهات المثاليات، وعمل دورات تدريبيه في التنمية البشرية والزراعية وملتقي لتوظيف الزراعيين.





وقال نقيب الزراعيين، ان الفندق المكون من احدي عشر غرفة وقاعة مؤتمرات علي مساحة دور كامل تم إنشاءه مؤخرا بالإسماعيلية يعد «فخرا» لكل الزراعيين من حيث موقع المكان كما يعد إضافة قوية لإنجازات الفرع لتحقيق عائد جيد يعود علي صندوق معاشات النقابة، ونقلة حضارية يخدم زراعيين الإسماعيلية وجميع نقابات مصر.



