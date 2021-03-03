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برلمان

بعد 3 وقائع قتل بالهرم بسبب التوكتوك.. تحرك عاجل من البرلمان للحكومة ووزير التنمية المحلية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:50 ص
التوكتوك
التوكتوك
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معتز الخصوصى
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الإقترحات والشكاوى، عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة.. الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي،  ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي بشأن معاناة وأزمة الأهالي بالدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة والتي تضم كل من الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات من التوكتوك وتكرار ارتكاب الجرائم من خلاله. 

وأكد علي ان أزمة التوكتوك تظل آفة كبيرة بالشارع المصري، حيث لا رقابة عليه من أي من الأجهزة التنفيذية المعنية، ومن ثم يكون سبب دائم في تعطيل حركة المرور، ويزداد الأمر بارتكاب الجرائم من خلاله، وأصبح عنوان للفوضى بجميع الشوارع. 

ولفت عضو مجلس النواب إلي أجهزة المرور بمختلف المحافظات تعمل جاهده لمواجهة فوضى التوكتوك ولكن الجهد بلا جدوى أو نتيجة، حيث مع مغادرة الحملات تعود الأوضاع لما قبلها،  وهو الأمر الذي يستدعي وقفة حاسمة من كافة أجهزة الدولة لوضع خطة متكاملة للقضاء على فوضى وعشوائية التوكتوك في كل محافظات مصر، سواء بترخيص وعمل خطوط سير له ومواقف رسمية أو بمنعه بشكل نهائي وتوفير البديل له من خدمة نقل سواء من قطاع النقل العام أو الخاص بحيث تتوفر وسيلة النقل للمواطنين في الشوارع الرئيسية والفرعية. 

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة والتي تضم كل من الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات تعاني من مأساة التوكتوك وشهدت مؤخرا نحو ٣جرائم قتل من خلاله، وهو ما يمثل كارثة مجتمعية تتطلب الردع والحسم مع هذه الظاهرة، مع وضع الاعتبار التداعيات السلبية لمن يعمل على التكاتك من شباب صغير السن، وهو ما يؤثر على حركة الصناعات والحرف الأخرى.
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