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أخبار البلد

اتحاد المهن الطبية يتضامن مع العـاملين بشركـة جـالاكسـو سميثكلاين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:07 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، تضامنه الكامل مع أعضاء المهن الطبية العاملين بشركة جالاكسو سميثكلاين، بسبب بيع أسهمها ومصانعها لشركة الحكمة وعدم وضوح الرؤية تجاه موقف أعضاء المهن الطبية العاملين بالشركة. 


وأكد الاتحاد ، أنه لن يتواني عن الدفاع عن حقوق أعضائه القانونية والمادية والأدبية كما أن الاتحاد مستعد لتقديم الدعم القانوني الكامل لكافة أعضاء المهن الطبية العاملين بالشركة وذلك ضمانًا لحقوقهم وحفاظا علي مكتسباتهم.

وذلك في ظل إعلان شركة جالاكسو سميثكلاين بيع أسهمها ومصانعها لشركة الحكمة وعدم وضوح الرؤية تجاه موقف أعضاء المهن الطبية العاملين بالشركة .
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