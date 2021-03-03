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فن

تشييع جثمان والدة رضوى الشربيني من مسجد السيدة نفيسة.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:46 م
جنازة والدة رضوى
جنازة والدة رضوى الشربينى
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مريم عزت - على الخشاب
شيعت منذ قليل، جنازة والدة الإعلامية رضوى الشربينى من مسجد السيدة نفيسة  وسط عدد كبير من الأقارب و الأصدقاء . 

وكانت قد أعلنت الاعلامية رضوى الشربينى وفاة والدتها  وكتبت، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وتابعت : "ماتت من كنت أكرم من أجلها...أمى فىً ذمة الله و إنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفسية". 

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