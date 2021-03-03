مشهد مروع.. لحظة اصطدام شاحنة بسيارة مزدحمة بالركاب.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد ارتفاع عدد قتلى اصطدام شاحنة بسيارة "محشوة" بالركاب غالبيتهم من المكسيك.





وقد أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين بجروح في حادث مروري وقع جنوب ولاية كاليفورنيا صباح أمس الثلاثاء حين اصطدمت شاحنة ثقيلة بسيارة رباعية الدفع كانت تقل 25 شخصا.





واصطدمت السيارة رباعية الدفع وهي من طراز "فورد إكسبديشن"، وعلى متنها 25 راكبا أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف سعتها، كانت تجتاز نقطة توقف على طريق سريع وطني بشاحنة ثقيلة كانت تجر خلفها مقطورتين.





ولفت قائد الشرطة إلى أن أعمار القتلى تتراوح بين 20 و55 عاما، في حين أن واحدا من الجرحى قاصر ويبلغ من العمر 16 عاما.





ووفقا للموقع الرسمي لشركة فورد فإن الحد الأقصى لركاب طراز "فورد إكسبديشن" هو 8 ركاب بمن فيهم السائق.