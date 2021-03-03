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أستاذ علم اجتماع تحذر من تداول الحلويات في علب سجائر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:22 م
حلوى فى علب سجائر
حلوى فى علب سجائر
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن تداول الأطفال حلويات في علب سجائر أمر يغذي شعور الرغبة في تجربة السجائر لدى الأطفال.


وأضافت هالة منصور، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأطفال عندما يتداولون الحلوى في علب سجائر ستتولد عندهم قيمة مفادها أن السجائر ليست ممنوعة، خاصة إذا كان الأب والأم معجبين بالعلبة ويضحكان أثناء تداول الطفل لها.


وأشارت أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إلى أنه عندما تنشأ علاقة نفسية بين الطفل والسجائر، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الحلوى مجهولة المصدر، وبالتالي فإن مؤسسات الدولة يجب أن تنتبه لهذا الأمر، ويجب أن تعمل بشكل متناغم لتحقيق مصلحة المواطن.


وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، أن الأسرة أهم مؤسسات الدولة، لأنها تنتج الأفراد وتجري صيانة يومية على حالتهم النفسية وسلوكياتهم، يشاركها في ذلك مؤسسات التربية والتعليم وكل أجهزة الحكومة.
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