القبض على مالك مجموعة صيدليات لتنفيذ 261 حكما قضائيا

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه فى 261 حكما قضائيا.



وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة ، لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، قيام أحد الأشحاص (مالك مجموعة صيدليات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) المطلوب ضبطه فـى 261 حكم حبس جزئى بتهم " شيكات – تبديد - سرقة تيار كهربائى") بترك محل إقامته والتردد على منطقة المنيل دائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتم إخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.