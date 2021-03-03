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توك شو

انطلاق أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:54 م
سامح شكري
سامح شكري
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قسم التوك شو
انطلقت أعمال الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية "حضوريا"، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء بالجامعة.

ويناقش الاجتماع اليوم مشروع جدول الأعمال واعتماد القرارات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين  في اجتماعهم الذي عقد أول أمس "الاثنين" .

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا قبيل انطلاق أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لتنسيق المواقف بشأن الموضوعات الرئيسة على جدول الأعمال .

كما ستعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا لها صباح غد "الأربعاء"  حضوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وعضوية كل من: البحرين والسعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية ، وتناقش اللجنة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون العربية .

كما ستعقد اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية برئاسة مصر وعضوية كل من: الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والأمين العام لجامعة الدول العربية.
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