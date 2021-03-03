الجيار: السماح ببيع 50% من منتجات المناطق الحرة بالسوق المحلى ساهم فى استمرار الانتاج

قال محمد الجيار ، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر ، إن قرار رئيس الوزراء بالسماح لمصانع المناطق ببيع 50% من منتجاتها فى السوق المحلى ساعد المصانع من الافلات من شبح الاغلاق واعطى فرصة لاستمرار الانتاج و الاحتفاظ بالعمالة فى ظل انتشار وباء كورونا .





وأضاف الجيار ،فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد ،أن هناك نقصا فى المعروض من السلع يعوضه الاستيراد لذا لدينا فرصة جيدة لاحلال الودارات و النزول لسوق المحلية بمنتجات عالية الجودة و أسعارها تنافسية بالنسبة للمستورد، مضيفا لن ننافس المنتج المحلى نظرا لاختلاف نوعية الزبائن.





وأكد الجيار ، أن هناك تعاونا كبيرا بين مستثمرى المناطق الحرة والهيئة للاستثمار منوها الى الدور الذى تلعبه لصالح المناطق من سهولة فى الاجراءات وتقليل الروتين مع الجهات المختلفة مثل وزارة البيئة و هيئة الرقابة على الصادرات و مصلحة الجمارك هناك مرونة من الجانب الحكومة ملموسة على أرض.





وذكر الجيار ،أن خطة التطوير التى نفذتها الهيئة بتقنية عالية لتجديد المنطقة الحرة بمدينة نصر و التى شملت البنية التحتية جعلتها منطقة صناعية اوروبية مختلفة عن شكلها السابق فضلا عن وجود مساحة واسعة من الخضرة داخل المنطقة .









اوضح الجيار ،أن تنوع الانشطة الاقتصادية بالمنطقة دعم الصناعات فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا و انقذها من الركود.



