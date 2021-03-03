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محافظات

تطعيم 96% من المستهدف خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال بمراكز المنيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:43 م
صدى البلد
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أيمن رياض

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنفيذ اعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تستهدف من سن يوم وحتى 5 سنوات، لليوم الرابع على التوالي، حيث تم تطعيم 959 ألفا و134 طفلا بنسبة 96% من المستهدف منذ بداية الحملة، وذلك للوصول إلى النسبة المستهدفة من الأطفال للتطعيم ضد شلل الأطفال، ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.


من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه يتم متابعة اعمال الحملة بصفه مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة، مؤكدا على توحيد الجهود وتسخير كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ فعاليات الحملة.


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أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائى، ان الحملة يتم تنفيذها من خلال2651 فرقه ثابته ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مشيرًا انه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.


وفي سياق متصل ، نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية الجرنوس بمركز بني مزار، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، بالقرى الأكثر احتياجا لاستهداف جميع المواطنين، وذلك خلال يومي 2،1 من مارس الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.


من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة الطبية أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1614 حالة من المترددين على القافلة، بالإضافة لصرف الادوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان.


أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أن اعمال القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 264 حالة جراحة، 518 حالة أطفال، 229 باطنة، 119 قلب، 117 جلدية، 92 نساء، 54 تنظيم اسرة،  61 اسنان، 160 حالة انف واذن بالإضافة لإجراء 78 تحاليل مختلفة واجراء 35 حالة من الموجات الصوتية واجراء 10 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 131 متردد وتم خلع اسنان  8 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 40  حالة لاستكمال العلاج، إضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي بحضور 90 مترددا، حيث تم استخدام 12 عيادة متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.



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