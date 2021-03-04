أبرزها سد النهضة.. نائب بالشيوخ يوضح أهم الملفات المطروحة خلال زيارة السيسي للسودان

قال النائب، أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ ، إن زيارة الرئيس السيسي للسودان السبت المقبل ، بمثابة دلالة واضحة و قوية على أن السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، مؤكدًا على أن هذه رسالة رادعة تبعثها القيادة السياسية المصرية لكافة دول العالم، مفادها:" انه في ظل هذه الاختلافات والتعدي على الحدود السودانية من قبل إثيوبيا ، فإن أي تعدي عليها يعتبر بمثابة تعدي على الدولة المصرية".





وأشار "أبو سريع" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن زيارة الرئيس السيسي للسودان السبت المقبل، تأتى فى إطار دعم التعاون المشترك بين البلدين ، لافتا إلى أن الدعم لا يأتي من فراغ وكلٍ منا فى مكانه، إنما يأتي عن طريق التقارب والتشاور وهذا هو الجسر الذي سيصل بنا حتمًا إلى القوة، موضحا دور مصر الراسخ ، في دعمها للمرحلة الانتقالية في السودان ، وكذا الوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار.





وعن أبرز الملفات التي ستطرح خلال الزيارة، اوضح النائب أن قضية سد النهضة ستكون من أولويات الرئيس السيسي خلال هذه الزيارة ، وذلك للتباحث بشأنها ، والعمل على إزالة التوتر الحدودي الدائر بين السودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.



