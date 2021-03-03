الداخلية : ضبط شخص تعدى بالضرب وتحرش بفتاة في الإسكندرية





تابعت أجهزة الوزارة تداول منشور على إحدى صفحات موقع "فيس بوك" بعنوان "واقعة إعتداء وتحرش لفتاة فى المنتزه .. تتحول إلى ثورة غضب على الفيس بوك".





تبين من خلال الفحص وجود بلاغ بقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (فتاة- مقيمة بدائرة القسم) بقيام شاب بالتحرش اللفظى بها حال سيرها بالطريق العام بدائرة القسم، مما دعى الفتاة بدورها بالتعدى اللفظى عليه ، فقام المذكور على إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات بها بأماكن مختلفة بالجسم .





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه .



