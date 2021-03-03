ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية : ضبط شخص تعدى بالضرب وتحرش بفتاة في الإسكندرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:39 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط كل ما يخل بالأمن العام، والعمل على السرعة فى إتخاذ الإجراءات اللازمة فور الإبلاغ عن الوقائع .

 تابعت أجهزة الوزارة تداول منشور على إحدى صفحات موقع "فيس بوك" بعنوان "واقعة إعتداء وتحرش لفتاة فى المنتزه .. تتحول إلى ثورة غضب على الفيس بوك".

تبين من خلال الفحص وجود بلاغ بقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (فتاة- مقيمة بدائرة القسم) بقيام شاب بالتحرش اللفظى بها حال سيرها بالطريق العام بدائرة القسم، مما دعى الفتاة بدورها بالتعدى اللفظى عليه ، فقام المذكور على إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات بها بأماكن مختلفة بالجسم .

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الداخلية في يوم.. حملات أمنية على محتكري أسطوانات الأكسجين.. كشف حقيقة فيديو التعدي على شخص مهتز نفسيا بكلب.. وسقوط سيدتين تعديتا على عامل بالدقهلية

ضبط شخص تعدى على فتاة بسلاح أبيض فى أوسيم

حقيقة سحل سيدة ونجلها بمنطقة الطالبية في الجيزة

ضبط المتهمين بالتعدى على شخص من ذوى الاحتياجات في الدقهلية

ضبط عنصر إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بالإسكندرية

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والمتاجر بـ الإسكندرية

ترشيحاتنا

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم.. شاهد

30 بندقية أوتوماتيكية.. سرقة قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل

بعد بيان مصر والسودان.. تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

قطر تخصص منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار لـ دولة عربية

حكم الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

فوائد الموز على الريق.. سلاح ذو حدين.. اكتشف المزايا والأضرار

Advertisements

عالجنا الأمر سريعا بلا مشاكل.. وزير التعليم يعلق على أزمة خطأ امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم.. شاهد

شاهد.. خالد يوسف في أول ظهور بعد عودته إلى مصر

شاهد.. انهيار خالد يوسف أثناء تشييع جنازة شقيقه في القليوبية

فناربخشة التركي: لن نتعاقد مع مصطفى محمد ولو أصبح مثل ميسي لهذا السبب

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بـ الحجاب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

دون مكياج.. صبا مبارك تستعرض جمالها على إنستجرام