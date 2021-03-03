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رياضة

بعد شكره للجبلاية على التكريم.. حازم إمام: تحدثنا عن أزمة مسحات كورونا بالدوري

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:29 م
صدى البلد
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يسري غازي
وجه حازم إمام نجم الزمالك السابق، وعضو مجلس النواب، الشكر إلى اتحاد الكرة؛ على تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين.

وقال حازم إمام، فى تصريحاته، "تطرقنا خلال التكريم إلى أزمة إجراء الأندية بالدورى لمسحات كورونا"، مشيرا إلى أن أحمد مجاهد قال إن شروط المسابقة فى الدورى الممتاز تؤكد تحمل الأندية كافة تكاليف مسحات الدوري.

حضر حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، عضو مجلس النواب، إلى مقر اتحاد الكرة لتكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين، ومحمد عمر نجم الاتحاد السكندرى، فيما غاب حسام غالي نجم الأهلي السابق.

وكرّم اليوم، الأربعاء، الاتحاد المصري لكرة القدم، النواب أعضاء البرلمان من الوسط الكروي فى مقر الجبلاية بالجزيرة.
 
وحضر كل من محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة فى مجلس النواب، وطارق السيد رئيس النادى الأولمبي، وطارق السعيد رئيس نادى الترسانة إلى مقر اتحاد الكرة.

وعقد الثنائى جلسة مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى مقر الجزيرة.

وسبق لمسئولى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة إعلان تأجيل الحفل التكريم من السبت الماضى إلى اليوم الأربعاء نظرا لظروف بعض النواب التي حالت دون إقامة حفل التكريم.

ويمثل الرياضيون فى مجلس النواب كلٌ من حازم إمام وحسام غالي ومحمد عمر وآيه مدني. 

يذكر ان اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة أحمد مجاهد قررت تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين ، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

كما قررت اللجنة اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائما بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.
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