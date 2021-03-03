من طنطا لـ دهب .. محمد الكومي يزين الجداريات برسومات لشيوخ البدو .. شاهد

يضيف محمد أنه أتى أول مرة إلى دهب في زيارة استمرت 6 أشهر في أكتوبر عام 2019 ثم عاد إلى طنطا لمدة ليست بالطويلة ليقرر بعدها العودة إلى دهب منذ ثلاثة أشهر تقريبًا للاستقرار فيها، منبهًا أن تركيزه في جدارياته على شيوخ البدو يأتي لكونهم رموزا طيبة في أرض سحر

الطبيعة والجمال دهب إضافة إلى أنه أراد أن يجسد صفاتهم الطيبة على جدرانها من حسن الكرم والضيافة والاحترام والتقدير لكل من يقدم الى المدينة.